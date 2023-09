Rēzeknē taupa uz tualetes papīra rēķina, Bauskā “nobrauc” skeitparku, Talsos posta ezera piekrasti: kriminālā province

Savukārt Talsos – Vilkmuižas ezera piekrastē skādi nodarījuši vietējie tīņi, kuri labiekārtoto atpūtas vietu regulāri apķēpā un lauž. Pašvaldības policija sola vandaļus tvarstīt. Grūtāk postītājus notvert nāktos Zemgalē, kur ļaundari, noslēpušies mežā, zāģē nost ceļazīmes un atvairbarjeras, lai braucēji neiegāztos dīķī. Toties Mārupē gājējus un autobraucējus tik ļoti nokaitinājuši uz stāvradžiem joņojošie, ka vietējie aktīvisti nakts aizsegā no apkārtnes savākuši “Bolt” skrejriteņus un tos lielā čupā sagāzuši grāvī Rožu ielā.

Vandaļi izposta Vilkmuižas ezera apkārtni Talsos

Talsu novada pašvaldība informē, ka vandaļi izpostījuši Vilkmuižas ezera piekrasti un tagad huligāni nonākuši policijas redzeslokā. Šī vasara talseniekiem nāca ar priecējošu ziņu – labiekārtoja un sakopa Vilkmuižas ezera apkārtni. Pilsētniekiem un Talsu viesiem par prieku skaistāka un patīkamāka kļuva iecienīta atpūtas vieta. Šo vietu iemīļojuši arī bērni un pusaudži, kuri tur pavada laiku, ļaujoties dažādām izklaidēm un brīvā laika aktivitātēm, bet:

“ar nožēlu jāsecina, ka ir gadījumi, kad jēdziens „izklaide” tiek rupji un aplami pārprasts, jo Talsu novada pašvaldības policija periodiski saņem ziņas par vandalismu Vilkmuižas ezera apkārtnē. Īpaši bieži šāda informācija tiek saņemta siltākajās dienās, brīvdienās, pēcpusdienās vai vakaros, kad šajā vietā pulcējas pārsvarā nepilngadīgas personas.

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Iveta Neivarte atgādina, ka Administratīvo sodu likuma 11. panta pirmā daļa nosaka, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz tūkstoš naudas soda vienībām (vienas naudas soda vienības vērtība – 5 eiro).

Lai preventīvi izvairītos no šīs kaitnieciskās uzdarbošanās un postažas, Talsu novada pašvaldības policija vērš uzmanību, ka ar pusaudžiem ir būtiski un svarīgi pārrunāt šo nevēlamo darbību sekas – gan mājās, gan skolā”.

„Policisti turpmāk īpaši uzraudzīs šo vietu un biežāk veiks patruļas, dodoties tajās kājām. Ja tiks radīti zaudējumi un likumpārkāpējs būs sasniedzis 14 gadu vecumu – iestāsies kriminālatbildība. Šīs personas vecākiem būs jāsedz izdevumi un lietu skatīs Valsts policija. Nepilngadīgās personas pārkāpums tiks ierakstīts datu bāzē – tas tajā saglabāsies pat pēc vairākiem gadiem un šāds ieraksts var traucēt profesijas izvēlē nākotnē. Ja vecāki izlems neatlīdzināt radušos zaudējumus, tad informācija par pārkāpumu un naudas summas apmēru tiks nodota piespiedu parādu piedziņai. Savukārt, ja vainīga persona nebūs sasniegusi 14 gadu vecumu, tiks veikta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, ko uzliek Administratīvā komisija,” brīdina pašvaldības policijas priekšnieka vietniece.

Iespējams, policijai būtu arī jāveic kratīšanas aizdomās turamo dzīvesvietās, jo tad ķēpātājus it viegli varētu izskaitļot pēc tā, vai viņiem mājās ir vai nav ātri pagatavojamās nūdeļu zupas – roltoni, jo kāds vandaļu uzgleznotais jautājums uz Vilkmuižas piekrastes soliņa vaicā: “Ja tev mājās nav roltona, tad kāda veida monstrs tu esi?”

Rēzeknē ekonomē uz tualetes papīra rēķina

Rēzeknieti Elitu Celmiņu šokējusi situāciju tualetē Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā. Tur nav ne tikai tualetes papīra, bet pat tam nav paredzēta vieta. (Foto: Facebook)

Pilsoniski aktīvā rēzekniete Elita Celmiņa, kura it bieži komentē pilsētā un novadā notiekošo, kā arī atklāj tur esošās nebūšanas, izmanto sociālos tīklus, lai vietvarai atgādinātu par dažādām bezjēdzībām un mudinātu tās vērst par labu. Šoreiz viņas uzmanības lokā nonākusi tualete pensionāru sociālo pakalpojumu centrā Rēznas ielā 41. Viņā “Facebook” raksta:

“Askētisms ir apsveicama lieta, bet ne pensionāru sociālo pakalpojumu centrā Rēznas ielā 41, Rēzeknē.

Varbūt pilsētas “saimniekam” ir padomā kāda pašvaldības ATBALSTA programma, lai Rēzeknes sociālais dienests varētu iegādāties Rēzeknes senioriem viselementārākos TUALETES PAPĪRA TURĒTĀJUS ?!

Var jau pilsētā ar plašu vērienu svinēt svētkus, celt betona būves, stādīt Ziemassvētkiem egles vai uzstādīt ūdens krānus. To visu var un varbūt vajag darīt, tomēr pēc tam, kad tiek nodrošināts pats minimums sociālajā sfērā.

Lai pansionāta senioriem ar kustību traucējumiem, ejot uz tualeti, rokās, kabatās vai zobos, NAV jāstiepj savs tualetes papīra rullis un dvielis. Pārvietojoties senioriem jau tā ir aizņemtas rokas, jo tie balstās uz tehnisko palīgierīci.

Tas ir nožēlojami, skumji un PAZEMOJOŠI!

“Askētisms” ir arī izlietnes zonā! Tas laikam ir tā pašsaprotami... senioram pienākt pie izlietnes, blenzt flīzēs un rokas slaucīt biksēs vai halātā. Spogulis – tā jau būs ekstra!

Nav skaidrs, kurās durvīs lai klauvē?! Kuram lūgt, lai kāds to visu sadzird un rīkojas?! Vai tiešām dome nespēj atteikties no kādas pompozas egles stādīšanas, apmaksāta koncerta vai citas pārmērīgas izšķērdības, lai nodrošinātu elementāras lietas sociālajā sfērā? Jeb tā ir kaut kāda apzināta taupība uz senioru rēķina?”

Mārupē skrejriteņus lielā čupā samet grāvī

Naktī uz svētdienu, 17 septembri, kāds uz skrejriteņiem nikns mārupietis bija savācis apkārtnē atstātos skrejriteņus un tos sametis krustceļu grāvī. (Foto: Facebook)

Pirms nedēļas sociālajos tīklos īstu vētru izsauca fotogrāfija, kurā bija redzama kaudze ar “Bolt” skrejriteņiem samesti kādā grāvī Mārupē – Rožu ielā. Vieni steidza to apjūsmot, citi uzskatīja, ka fotogrāfija ir viltojums. Tomēr tā izrādījās patiesība, ko atzina arī pats uzņēmums “Bolt”. Uzņēmuma viedoklis gan atšķiras no daudzu mārupiešu uzskata, kuriem skrejriteņi radījušas lielas neērtības pārvietojoties pa pilsētu gan kājām, gan braukšus. Par šo vandalisma gadījumu un mantas tīšu bojāšanu "Bolt" ir vērsies Valsts policijā.

Sociālajos tīklos komentētāju viedokļi bija diametrāli pretēji. Vieni vainoja slikti audzinātus un izlaistus jauniešus, bet citi uzskatīja, ka šādiem skrejriteņiem satiksmē vispār neesot vietas un tad tie arī nevīžīgi netiks nomesti uz ietvēm vai pat brauktuvēm, traucējot citus satiksmes dalībniekus. Tāpat netrūka arī komentētāju, kas situāciju un iespējamo vaininieku rīcību uzskatīja par smieklīgu.

"Lūk, kāpēc Latvijā nevar būt nekādu labu lietu un izaugsmes, jo te dzīvo tādi atsaldeņi, kas dara šādas lietas", "Kādam bija produktīva nakts", "Žēl, ka mums ir tik daudz īstu idiotu...", "Rudens sestdiennieks?" - un daudz ko citu rakstīja komentētāji. Zīmīgi, ka skrejriteņi tika samesti grāvī nākamajā dienā pēc pasaules mobilitātes dienas, kad arī “Bolt” piedāvāja saviem klientiem pārvietoties ar skrejriteņiem bez maksas. Lūk, daži citāti no plašās “Facebook” diskusijas par “Bolt” skrejriteņiem:

Imants Liepiņš: “Es laikam sāku saprast: ja es savu malku vai briketes regulāri krāmētu uz blakus ielas vai ietves, citiem pa kājām, man neļautu to darīt. Bet šie nomas (tātad biznesa) verķi traucē visiem, un tas skaitās normāli?”

Artūrs Urtāns: “Protams, ir naids pret skūteriem lielākajai daļai Mārupes iedzīvotāju, bet šeit ir daļa tomēr, kas arī izvēlas šo transporta līdzekli, lai tiktu uz savu galamērķi nestāvot sastrēgumos, lai tiktu uz savu darba vietu. Ar šādu attieksmi šķiet, ka drīz “Bolt” varētu pazust no Mārupes novada. Tad daļa gan jau būs apmierināta, daļa stāvēs vēl lielākos sastrēgumos, lai aizvestu savu atvasi uz skolu”.

Raimonds Reiziņs: “Man jau šķiet, ka tas vairāk gulstas uz tiem, kas atvizinās ar viņiem un ta nomet kur pagadās, nepiedomājot par tālāko, jo viņš tak savu galamērķi sasniedzis un kur atstāj skūteri viņu neuztrauc - vai ietves vidū vai pat uz braucamās daļas”.



Diana Morozova: “Attieksme pret šiem braucamrīkiem ir viena lieta…, bet šāda attieksme pret cita īpašumu ir cits…, bērni ir mūsu spogulis… labi audzināti, krietni cilvēki šādi nerīkojās…”.



Madara Amoliņa-Jēkabsone: “Šos vajag aizliegt. Ja gribi braukt, tad nopērc sev, uzliec ķiveri un ievēro ceļu satiksmes noteikumus. Vakar pirmo reizi saskāros ar to, ka vajag strauji bremzēt - jaunietes dēļ, kura lidoja pāri gājēju pārejai”.

Katrīna Dommere: “Citās valstīs skūterus izmanto kā ikdienišķu pārvietošanās veidu. Bet atkal īpašajiem latviešiem kaut kas nav ok, un ir neapmierināti kā vienmēr”.

Intars Bārs: “Kad pusei lietotāju rokas neaugtu no nepareizās vietas, iecietība pret šiem braucamajiem būtu lielāka”.

Aleksandrs Safonovs: “Ja kāda īpašums bezatbildīgi traucē citiem pārvietoties vai pat apdraud veselību, diemžēl nākas ieslēgt entuziasmu un rīkoties proaktīvi. Pilnīgi saprotu to, kas šo izdarīja!”

Rudite Jaunzeme-Skulte: “Problēma ir tajā, ka faktiski šīm mājām arī ir privātā teritorija, ko proletariāts nesaprot. Ja skūterus šādā daudzumā novietotu jūsu privātmājas teritorijā, ko darītu privātmājas īpašnieks? Normāli būtu, ja pašvaldības policija uzraudzītu skūteru novietošanu un piestādītu rēķinus īpašniekam, tas ir - iznomātājam”.

Ingrida Dzelzkaleja: “Izskatās, ka kādam pacietība bijusi galā. Tā teikt - mērs pilns - pamet taču tos skūterus kur un kā pagadās”.



Sintija Peņkovska: “Šajā vietā regulāri skūteri tiek novietoti uz ceļa braucamās daļas vai gājēju ietvei pa vidu. Acīmredzot kādam mērs arī ir pilns. Skūteriem ir vajadzīga novietošanas kārtība un piemērotas vietas”.

Pēdējos gados skrejriteņu jautājums Latvijā un daudzviet citur pasaulē ir ļoti aktuāls un nereti arī sāpīgs – vai tie ir droši un neapdraud satiksmes dalībniekus?

Birzgales pagastā “Latvijas valsts mežiem” nedod ceļu

Birzgales pagastā kāds ļaunprātis dodas mežā, lai zāģētu ceļazīmes “Dodiet ceļu”. (Foto: Twitter @@Murrenlover)

Valsts uzņēmuma “Latvijas valsts meži” (LVM) meža infrastruktūras speciālisti ceļu ceļu tīkla apsekošanas laikā ne tikai uzrauga ceļu stāvokli, bet arī konstatē dažādus pārkāpumus, informē LVM. Tā nesen viņus nepatīkams pārsteigums sagaidīja Birzgales pagastā (Ogres novads).

Pēdējā mēneša laikā tur atklāts, ka trijās vietās ļaunprātīgi nozāģētas trīs ceļa zīmes “Dodiet ceļu”: uz meža autoceļa “Jaunās muižas ceļš” nozāģētas divas ceļa zīmes: viena, kas atradusies 150 metru attālumā no meža ceļa pieslēgumam valsts nozīmes autoceļam V955 (Zāģētava–Nereta), un otra, kas atradusies pašā pieslēguma vietā pie valsts autoceļa. Tāpat ceļa zīme “Dodiet ceļu” nebija atrodama arī netālu esošajā LVM “Bullēnu ceļš” pieslēguma vietā pie autoceļa V955.

Visas pazudušās ceļa zīmes bijušas ar metāla stabiem. Par šo faktu LVM meža infrastruktūras speciālists Artis Zvejnieks ir sastādījis meža autoceļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpuma aktu. Šajā gadījumā pārkāpuma izdarītājs nav zināms. Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros ir ieplānota jaunu ceļa zīmju uzstādīšana, izmantojot ceļazīmes uz koka stabiem.

Savukārt, apsekojot meža autoceļu “Vidusstiga” Misas iecirknī (Zemgale), LVM meža infrastruktūras speciālisti konstatēja, ka bojāta atvairbarjera pie ūdens ņemšanas vietas: ar motorzāģi izzāģēti barjeras horizontālo koka detaļu posmi. Pēc pārkāpuma konstatēšanas, atvairbarjera iespējami īsā laikā tika atjaunota, nomainot bojātās detaļas.

Bauskas pašvaldība nolēmusi demontēt skeitparku

Pēc 21 gada pastāvēšanas slēgts Bauskas skeitparks Salātu ielā. Tas bija tik izļurkājies un “nobraukts”, ka to nācās nojaukt. (Foto: Bauskas novada dome)

Bauskas novada vietvara informē, ka nojauks skeitparku, kas atrodas Bauskā, Salātu ielas māju iekšpagalmā. Vietvaras Bauskas pilsētas nodaļas vadītāja Dace Šķiliņa informē:

“Skeitparku demontēs, jo pēc konstrukciju apsekošanas ir konstatēts, ka šī brīža situācijā skeitparka elementi ir fiziski un morāli novecojuši, to lietošana apdraud bērnu un pusaudžu drošību un veselību”.

Jāteic, ka šādas pašas problēmas bija arī 2017. gada vasarā, kad pašvaldība informēja, ka Bauskas skeitparkā par 24 081 eiro tiks tiks uzstādītas sešas jaunas rampas, jo skeitparka elementi iekšpagalmā Salātu ielā 12a, kas bija uzstādīti 2002. gadā, ir fiziski un morāli novecojuši un to lietošana apdraud bērnu un pusaudžu veselību.

Interneta lietotāji šoreiz satraukušies, ka nu pašvaldība skeitparku vienkārši demontēs un to negrasās atjaunot. Vietējie deputāti tā arī esot lēmuši, to sarakstē apstiprinājis arī domes deputāts Mārtiņš Cimermanis (ZZS), kurš kādā ierakstā pauž, ka nu skeitparka vietā nebūšot “nekas... lai ir miers un klusums”. Deputāts gan par to nav sevišķi priecīgs, bet neko nevarot ietekmēt, jo esot opozīcijā.