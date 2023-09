Bērziņa: VARAM vērtēs arī iespēju atlaist Rēzeknes domi

Viņa skaidroja, ka budžeta apstiprināšana ir kolektīvs lēmums. Līdz ar to esot pamatoti vērtēt, vai nav atbrīvojama visa Rēzeknes dome.

Viņa uzsvēra, ka darbs pie šī jautājuma risināšanas notiek intensīvi un lēmuma pieņemšana netiks novilcināta. Taču lēmums tikšot sagatavots maksimāli korekti, rēķinoties ar tiesvedībām, kas var sekot.

Lēmums par Rēzeknes domi vai Bartaševiču tikšot pieņems līdz gada beigām. Bērziņas ieskatā, novembris esot beidzamais laiks, kad šis lēmums būtu jāpieņem.

Ministre piebilda, ka pašlaik Bartaševičs ir pats spiests atbildēt par to, ko budžetā sastrādājis, ka budžets ticis plānots bezatbildīgi. Viņam pašam ar šo situāciju pašlaik ir jātiek galā un jāskaidro cilvēkiem, kādēļ netiks nodrošināts kāds pakalpojums vai neizmaksāts atalgojums, kā arī par to, ka kāda pozīcija budžetā ir jāsamazina.

Ministres skatījumā, nav iespējams, ka šī situācija noslēgtos ne ar ko, ka Bartaševičs vai dome netiktu atlaista un paliktu savās vietās.

Kā ziņots, VARAM ir saņēmusi atbildes vēstuli no Rēzeknes domes priekšsēdētāja. Tajā Bartaševičs apsūdz gan VARAM, gan Finanšu ministriju (FM), viņaprāt, pārsteidzīgos un pierādījumos nebalstītos lēmumos, kā arī atkārto jau iepriekš vairākkārt publiski paustos aizbildinājumus.

Bartaševičs uzsver, ka, neskatoties uz VARAM un FM publiski paustajiem izteikumiem par Rēzeknes nevēlēšanos sadarboties, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, Rēzeknes pilsētas pašvaldība "kopš augusta sākuma sniegusi atbildes, ievērojot noteiktos termiņus un prasības". Tāpat pašvaldības vadītājs vēstulē pauž, ka sagaidot gan no VARAM, gan no FM "konstruktīvu rīcību, kas vērsta uz sadarbību un problēmu risināšanu".

Rēzeknes domes priekšsēdētāja ieskatā veids, kā VARAM formulējusi paskaidrojumu pieprasījumu, "viennozīmīgi norāda uz to, ka paskaidrojuma pieņemšana no manis ir tikai formāla likuma izpilde" un atstādināšanas no amata process esot sākts, pamatojoties "vienīgi uz ministrijas izdarītajiem pieņēmumiem", bet nesaturot "pierādījumus par konkrēto normatīvo aktu pārkāpumiem".

Lēmuma pieņemšana par atstādināšanu varētu tikt vērtēta, ja patlaban Rēzeknes pilsētas pašvaldībā notiekošajā Valsts kontroles revīzijā un FM finanšu auditā tiktu atklāti konkrēti Bartaševiča kā pašvaldības vadītāja pieļauti likuma pārkāpumi, kuri turklāt "nepastarpināti ir izraisījuši konkrētās finanšu grūtības Rēzeknes pilsētas pašvaldībā", pauž pašvaldības vadītājs.

Vēstules finanšu situāciju aprakstošajā daļā Bartaševičs pauž, ka 2023.gada budžeta plānošanas periodā tika konstatēts, ka budžeta deficīts sasniedz 13 miljonus eiro un tika nolemts veikt investīciju daļas samazināšanu.

Vēstulē atkārtoti pausti jau iepriekš publiski izskanējušie skaidrojumi par izmaksu pieaugumu, uzsverot, ka pašvaldības saistību apjoms ir "būtiski palielinājies no pašvaldības rīcības neatkarīgu apsvērumu dēļ".

Kā ziņots, iepriekšējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) septembrī sāka Rēzeknes mēra Bartaševiča atstādināšanas procedūru, taču gala lēmums par to, vai Rēzeknes mēru atlaist, būs jāpieņem Bērziņai.