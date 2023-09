Vecrīgā par kabatzādzībām aizturētas divas iepriekš sodītas sievietes

3.septembrī policija saņēma informāciju par to, ka veikalā Audēju ielā apzagta sieviete. Garnadze bija nozagusi cietušās sievietes maku, kurā atradās dokumenti un 264 eiro.

Kad policija ieradās notikuma vietā, zagle jau bija devusies prom. Taču policijas nodaļas likumsargi, kas specializējas kabatzādzību apkarošanā, analizējot savāktos pierādījumus, tostarp izskatot videonovērošanas kameru ierakstus, atpazina iespējamo vainīgo personu, kura jau iepriekš nonākusi redzeslokā par šādu noziegumu izdarīšanu.

6.septembrī likumsargi, veicot darba pienākumus, Riharda Vāgnera ielā pamanīja minēto garnadzi, kura atradās kopā ar vēl vienu sievieti, kas iepriekš nonākusi policijas redzeslokā par kabatzādzībām.

Minētās sievietes iegāja veikalā, kur novēroja veikala klientus. Viņas pienāca pie kādas kundzes un slepus sāka darboties ap viņas mugursomu. Viena no zaglēm izvilka no mugursomas naudas maku un paslēpa to savā apģērbā.

Valsts policijas likumsargi notikuma vietā aizturēja abas garnadzes un atguva nozagto naudas maku.

Aizturētās dzimušas 1968.gadā un 1966.gadā un jau iepriekš sodītas par kabatzādzībām.

Policija ir pabeigusi izmeklēšanu abos kriminālprocesos un nosūtījusi tos prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.