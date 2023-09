"Es uzskatu, ka Lembergs ir labs saimnieks. (..) Viņš ir no retajiem Latvijas politiķiem, kas saimniecību prastu sakārtot. Savukārt kā jurists es varu norādīt uz to pašu nevainīguma prezumpciju – kamēr nav stājies spēkā tiesas spriedums, tikmēr nevar cilvēku saukt par vainīgu un līdz ar to nedrīkst radīt sliktāku attieksmi no valsts puses tāpēc, ka viņš vēl nav vainīgs," teica Kūtris.

Kandidēt uz Saeimas priekšsēdētāja amatu kādreizējo Satversmes tiesas priekšsēdētāju un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) politiķi Gunāru Kūtri pierunājuši viņa kolēģi no ZZS, Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" pauda politiķis.

Pēc intervijas kritisku vērtējumu par Kūtra kandidatūru izplatīja organizācija "Delna", pārmetot, ka nav pieņemams, ka deputāts, kurš plāno kandidēt uz Saeimas priekšsēdētāja amatu, ir gatavs nacionālās ekonomiskās attīstības jautājumos iesaistīt oligarhus, turklāt neatkarīgi no to sodāmības.

"Delna" norāda arī uz iespējamām bažām, ieceļot šādi domājošu personu tik augstā amatā kā Saeimas spīkers. "Tas rada bažas valsts ekonomiskajai un nacionālajai drošībai, Saeimas godprātībai, interešu pārstāvības atklātības (lobēšanas) likuma – atklātu un vienlīdzīgu interešu pārstāvībai, kas veicina sabiedrības uzticēšanos, kā arī tālākai sabiedrības šķelšanai un uzticības Saeimai graušanai."

Kūtra izteikumi nonākuši līdz sabiedrības ausīm, izraisījuši pamatīgu vētru sociālajos tīklos.

Politologs Jānis Ikstens Kūtri nosaucis par "Apvienotā saraksta" "trojas zirgu".

Advokāts Andris Tauriņš uzdevis retorisku jautājumu - "Vai Kūtris Satversmes tiesā, spriežot par ekonomiskiem jautājumiem, arī konsultējās ar notiesātiem miljonāriem?"

Žurnāliste Baiba Strautmane ir pārsteigta, ka Kūtrim ir piešķirta pielaide valsts noslēpumam un aicina "apdomāt Kūtra iespēju kļūt par Valsts prezidenta aizvietotāju".

Jau ziņots, ka jaunās koalīcijas - "Jaunās vienotības" (JV), ZZS un "Progresīvo" - politiķi iesnieguši lēmumprojektu par Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna atsaukšanu no amata.

Dokumentu parakstījuši deputāti Jana Simanovska (P), Viktors Valainis (ZZS), Ainars Latkovskis (JV), Atis Labucis (JV), Antoņina Ņenaševa (P), Harijs Rokpelnis (ZZS), Kaspars Melnis (ZZS), Jānis Vucāns (ZZS), Edmunds Jurēvics (JV) un Edmunds Cepurītis (P).

Iepriekš izskanējis, ka Saeimas priekšsēdētāja amatu pēc Smiltēna varētu ieņemt Kūtris.