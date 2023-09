Valkā trūkst tualešu, izposta Niedrāja ezera krastmalu, Alūksni terorizē ķēpātāji: kriminālā province

Bet Alūksni turpina terorizēt ķēpātāji. Babītes ezerā vides inspektori notvēruši maluzvejnieku ar gandrīz centneru smagu lomu. Savukārt laikā, kad Kuldīgas vecpilsēta cīnās par iekļūšanu UNESCO mantojuma sarakstā, gājējiem bīstami ir staigāt mūra tilta pār Alekšupīti apkārtnē, jo tur tikai katrs piektais autovadītājs ievēro ceļu satiksmes noteikumus.

Launkalnes pagastā izposta Niedrāja ezera krastmalu

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ar nožēlu informē, ka otrdienas naktī izdemolēta atpūtas vieta pie Niedrāja ezera Smiltenes novada Launkalnes pagastā, un tādēļ tā pagaidām nav pieejama atpūtniekiem: “Nakts laikā labiekārtotā vieta tika vandāļu izdemolēta. “Latvijas valsts meži” veic vietas sakopšanas darbus un ir informējusi pašvaldības policiju”.

Par vienas no iecienītākās Smiltenes novada dabas atpūtas vietas – meža ezera, ko no visām malām ieskauj gaišs priežu mežs – izdemolēšanu informēja vietējā iedzīvotāja Daiga Bukša:

“Bieži nesūdzos, bet... šorīt dodoties rīta pastaigā gar Niedrāja ezeru mani pārņēma skumjas un dusmas vienlaikus! Visi vēlamies atpūsties un atrasties sakoptā, skaistā vidē, bet kādam tas traucē... pat trūkst vārdu, lai aprakstītu sajūtas. Tālajā ezera galā apgāzta WC būdiņa, malkas novietne, norauts atkritumu urnas vāks, izrauti norāžu mietiņi, viss sapostīts un izmētāts. Tāpat tālāk, autostāvvietiņā pirms mazā tiltiņa, no zemes izrauta atkritumu urna, nolauzts vāks un maiss aizmests (urnu nocēlām no braucamās daļas, tik daudz mums spēks pietika)... Skumji, ka nespējam novērtēt to skaisto, sakopto un visiem pieejamo atpūtas vietu, kas dota mums!”

Alūksni turpina terorizēt ķēpātāji

Vandaļi-ķēpātāji turpina “apgleznot” Alūksnes muižas parku. (Foto: Alūksnes novada pašvaldība)



Kriminālā province jau pagājušajā nedēļā rakstīja, ka Alūksnes pilsētu apsēduši ķēpātāji. Septembra sākumā Alūksnes pašvaldību bija sarūgtinājuši daudzoņas, kuri apķēpājuši soliņu, galdu un koka kāpnes peldvietā “Vējiņš” pie Alūksnes ezera, un Alūksnes muižas parks, pateicoties huligāniem, vairs nebija tik aristokrātiski tīrs. Nu vietvara informē, ka “mākslinieki-teroristi” pastrādājuši jaunu vandalisma aktu:

“Diemžēl atkal ir jāsaņem ziņas, ka ir sabojāts kāds no pilsētvides objektiem. Šoreiz “mākslinieki” ir pacentušies atstāt savus “mākslas darbus” uz Alūksnes muižas parka laipas (templīša uz ezera) pie Aleksandra paviljona:

““Mākslas darbu” autori, vai tiešām ir tik sarežģīti neizpausties pilsētvidē un bojāt apkārt esošos infrastruktūras objektus, reizē apkārtējo vidi padarot netīkamāku?

Ieteikums: ja vēlaties attīstīt savas mākslinieciskās dotības, uzsākat mācības Alūksnes Mākslas skolā. Tur jums būs iespēja izpausties cik vien tīk un piedevām profesionāļu uzraudzībā, kas pamācīs jums dažādas nianses mākslas darbu veidošanā!”

Ar teju centneru lomu šogad jau trešo reizi aiztur Babītes maluzvejnieku

Babītes ezerā vides inspektori šogad jau trešo reizi notvēruši kādu maluzvejnieku; šoreiz ar 18 zvejas tīkliem un gandrīz centneru nelegāla loma. (Foto: Valsts Vides dienests. )



Naktī uz otrdienu, 12. septembri, Valsts vides dienesta (VVD) inspektori pie Babītes ezera aizturēja maluzvejnieku ar 18 zvejas tīkliem, kuru kopējais garums bija 900 metri, un gandrīz centneru smagu lomu 96 kilogramiem līņu, brekšu un karūsām. Zīmīgi, ka aizturētais maluzvejnieks Babītes ezera šogad pieķerts trešo reizi.

Neskatoties uz atkārtotu pārkāpumu, likumdošana kriminālatbildību neparedz, ja nodarītā zaudējumu summa nesasniedz noteiktu apmēru, tādēļ šoreiz atkal uzsākts administratīvā pārkāpuma process un izņemti pārkāpuma izdarīšanas rīki – tīkli un laiva. Vainīgajam nāksies atlīdzināt nodarītos zaudējumus zivju resursiem, kas pēc pirmreizējiem aprēķiniem ir apmēram 1400 eiro, kā arī maksāt naudas sodu (par zveju bez atļaujas fiziskai personai piemēro administratīvo sodu no 280 līdz 700 eiro; vairākkārtēja nelegāla zveja, kuras rezultātā iegūts liels apjoms zivju, ir pamats maksimālā vai tam pietuvināta naudas soda piemērošanai).

Iegūtais loms no maluzvejnieka konfiscēts. Zivis konfiscēšanas brīdī bija bez dzīvības pazīmēm, tādēļ tās nogādātas Rīgas Zooloģiskajam dārzam, kur kalpos par barību dzīvniekiem.

Pēc VVD zvejas kontroles inspektoru datiem 2023. gadā Latvijas iekšējos ūdeņos ir atrasti un izcelti 1436 nelikumīgi zvejas rīki, no kuriem izplatītākie nelegālie zivju ieguves rīks ir ūdas (562 rīki), 319 vēžu murdi, 261 tīkli un 101 zivju murds. Lielākā daļa jeb 1279 rīki ir bezsaimnieka, tas ir - rīki, kuru īpašnieks uz to atrašanas brīdi nav zināms.

Kuldīgā ceļu noteikumus ievēro tikai katrs piektais šoferītis

Kuldīgas novada pašvaldība konstatējusi, ka tikai katrs piektais autovadītājs ievēro ceļu satiksmes noteikumus (CSN) pie aizpagājušā gadsimta beigās būvētā mūra tilta par Alekšupīti. Likumsargi atgādina, ka par to neapzinīgajiem braucējiem var draudēt līdz 30 eiro liels naudas sods:

“Kuldīgas novada pašvaldības policija vērš uzmanību uz ceļa zīmju ievērošanu. Ir svarīgi atcerēties, ka CSN 207. zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” jeb “STOP zīme” nozīmē, ka aizliegts braukt tālāk, neapturot transportlīdzekli pirms stoplīnijas, bet, ja tās nav, kā šajā konkrētajā gadījumā – tieši pirms šķērsojamās brauktuves malas.

Neskatoties uz to, video redzams, ka daudzi autovadītāji neievēro šo noteikumu. Konkrētajā gadījumā četras no piecām automašīnām turpināja braukt, neapstājoties pirms šķērsojamās brauktuves malas.



Mūsu novadā ir video novērošanas kameras, kas fiksē ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Tā kā stājušies spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā (CSL), sodus turpmāk var piemērot arī pašvaldības policija. Pašlaik Kuldīgas pašvaldības policija autovadītājus ir tikai brīdinājusi un nav sodījusi nevienu par CSL neievērošanu, bet turpmāk par noteikumu neievērošanu sods tiks piemērots.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 74. panta 2. daļu autovadītājiem par STOP zīmes prasības neievērošanu, var piemērot naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājiem 10 eiro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājiem — 30 eiro apmērā.

“Cepjas” par tualešu trūkumu Valkā

Iecerētā diskusija par soliņiem Valkā pārvērtās par tualešu trūkumu pilsētā. (Foto: Valkas novada pašvaldība)

Negaidītu pavērsienu piedzīvojusi Valkas novada pašvaldība, kura sociālajos tīklos palepojusies ar divu soliņu uzstādīšanu Raiņa ielā. Vietvara ziņo:

“Rūpējoties par iedzīvotājiem, kas ceļu uz pilsētas centru mēro kājām, Raiņa ielā (posmā no Beverīnas ielas krustojuma līdz Gaisa tiltam) uzstādīti divi soliņi ar atkritumu urnām. Tagad pa ceļam būs iespēja apsēsties un atvilkt elpu.

Ja zināt vēl kādu Valkas pilsētas ielas posmu, pa kuru bieži pārvietojas gājēji un trūkst soliņu, aicinām dalīties ar ierosinājumiem, kur vēl būtu nepieciešams tos uzstādīt”.

Tā vietā, lai valcēnieši spriestu, kut pilsētā vēl nepieciešami soliņi, viņi “Facebook” novada domei pārmet tualešu trūkumu. Lūk, daži ieraksti:

Vineta Igale: “Padomāt par atdusas vietām, kur nav nevienas tualetes. Kā arī pilsētas centrā. Cilvēkiem gados tas sagādā lielas problēmas”.

Agrita Upmale: “Sīkums ar visiem soliņiem, protams, tie arī vajadzīgi, bet beidzot Valkā ierīkojiet ierīkojot pieejamas tualetes! Savādāk kamēr skraida un meklē, kur ir, var arī kādreiz kādam slikti beigties tas pasākums”.

Valentina Stecjura: “Jautājums par tualeti - tas ir nopietni. Tiešām pat centrā grūti atrast, jāskrien uz (veikalu) “Selver” Igaunijā. Pat Semināra ielā divas reizes gadījās, ka tur durvis bija ciet. Pedeles krastā jaunajā objektā arī nav. Es saprotu soliņi ir svarīgi, bet tualetes pilsētā ir mūsu seja”.

Diāna Strujeva: “Jā - pastaigājoties WC ir problēma. Kultūras namā nelaiž, bio WC vairs nav, pie “Alko” veikala ciet. Jāciešas līdz Igaunijas “selverim”.

Sarmīte Pestova: “Ļoti būtu nepieciešams vairākās vietās padomāt par WC centrā un ejot uz Zāģezeru, dabas takā, jo cilvēki daudzi staigā. Kad es ar bērniem eju pastaigā uz Zāģezeru, tad mums līdzi ir paņemta pudele, jo nekur nevar iet nokārtoties; savādāk sodus liek”.