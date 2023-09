Pīlēns kritizē JV par vāju valdības vadību un divkosību

Pīlēns pauda pozīciju, ka esošās koalīcijas darba spējas ir tieši saistāmas ar vadītāju, bet Kariņš esot nomērķējis iegūt "darbu Briselē".

Pēc Pīlēna vārdiem, Kariņš neesot izpratis krīzes dziļumu Latvijā. Taujāts, kāpēc pati AS šādos apstākļos nepiedāvāja konkrētākus risinājumus un valdības rīcības modeļus, AS dibinātājs apgalvoja, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks to esot darījis valdības darbu plānu izstrādes gaitā.

Pīlēna izteicās - ja ticis konstatēts, ka līdzšinējās koalīcijas veidotā valdība kādās jomās "nevelk", viņš piedāvājis valdību paplašināt ar nozares profesionāļiem, nomainot vājākos ministrus.

Savukārt veidojot jauno koalīciju, Pīlēnam neesot piedāvāts ekonomikas ministra amats. Šādu runu izplatīšana esot JV manipulācija, apgalvoja Pīlēns, pārmetot JV arī divkosību, jo divpusējās sarunās ar AS partneri esot tikuši slavēti, bet pēc tam komunikācijā ar medijiem jau pausta kritika.

AS politiķis sacīja, ka palikt opozīcijā bijis grūts lēmums, bet to atbalstījuši visi AS Saeimas deputāti. Viņš nepieļauj, ka AS varētu sadalīties, lai arī politiskie konkurenti mēģinot pierunāt atsevišķus AS un arī NA deputātus pieslieties jaunās valdības atbalstīšanai.

Mēs nācām politikā ar uzstādījumu, ka nevaram stāvēt malā, sacīja Pīlēns un pauda, ka AS bijusi gatava turpināt darbu valdībā un līdz pēdējam brīdim gaidījusi, ka JV "nāks pie prāta" un sapratīšot, ka jaunā koalīcija neatbilstot sabiedrības gaidām.

Pīlēns, kurš bijis AS kandidāts gan Valsts prezidenta, gan premjera amatiem, nekonkretizēja savu tālāko pozīciju partiju apvienībā. AS Saeimas deputāts Igors Rajevs iepriekš tika izteicies, ka AS līdzšinējais premjera amata kandidāts Pīlēns pēc Kariņa valdības krišanas neesot bijis gatavs pretendēt uz valdības veidošanu "esošajos apstākļos".

Pīlēnam daļēji piederošās AS "UPB" pārdošana joprojām esot procesā, turpinoties uzņēmuma novērtēšanai.