Elektroenerģijas sadales operatora AS "Sadales tīkla" tarifu decembrī varētu pārskatīt būtisku elektroenerģijas cenu izmaiņu gadījumā, otrdien žurnālistiem sacīja "Sadales tīkla" valdes locekle Kristīne Sarkane.

Vienlaikus viņa vērsa uzmanību, ka elektroenerģijas cena veido tikai 10% no tarifa, līdz ar to būtisku cenu izmaiņu gadījumā ietekme uz tarifu būtu aptuveni 3% apmērā ar plus vai mīnus zīmi.

Šī brīža situācijā "Sadales tīkls" īsti neredz pamatojumu kaut ko pārskatīt tarifā, arī optimismam par būtisku elektroenerģijas cenas samazinājumu nākotnē īsti nav pamata, teica Sarkane.

Viņa uzsvēra, ka līdz ar to diskusijai būtu jābūt par valsts sociālo politiku un atbalsta pasākumiem mazāk aizsargātajiem lietotājiem, piebilstot, ka "Sadales tīkls" nav valsts sociālās politikas veidotājs.

Sarkane atzina, ka Klimata un enerģētikas ministrija patlaban ļoti aktīvi strādā pie atbalsta pasākumiem un vairāki no tiem valdībā jau ir apstiprināti.

"Sadales tīkla" tarifa metodikā ir paredzēta ikgadēja elektroenerģijas cenu pārrēķināšana, un, ja būs būtisks cenas samazinājums, tad arī tarifs tiks samazināts, skaidroja Sarkane. Viņa piebilda, ka patlaban "Sadales tīkla" tarifā līdz nākamā gada 1.jūlijam ietvertā elektroenerģijas cena ir zemāka par šī brīža tirgus cenu, tādēļ gadījumā, ja cena strauji aug, lietotāji no pieauguma sadales tarifā būs pasargāti vismaz līdz nākamā gada vidum.

"Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons uzsvēra, ka uzņēmums vienmēr ir gatavs pārskatīt tarifus, taču patlaban "burvju nūjiņu citās izmaksu pozīcijās neredz".

Jansons atgādināja, ka jaunie sadales tarifi sniedz būtiskas konkurētspējas priekšrocības Latvijas lielajiem energoietilpīgajiem ražošanas uzņēmumiem Baltijas mērogā.

"Mums ir jādomā par uzņēmumiem, jo visa valsts labklājība balstās uz šiem lielajiem nodokļus maksājošajiem uzņēmumiem," teica Jansons.

Sarkane piebilda, ka mājsaimniecības savu tarifu var samazināt, pārskatot pieslēgumu jaudas. No maija līdz augustam slodzi ir samazinājuši aptuveni 22 000 "Sadales tīkla" klientu, līdz ar to atbrīvoti 67 megavati tīkla jaudas, kas nozīmē 6600 jaunus trīs fāžu 16 ampēru pieslēgumus. Sarkane uzsvēra, ka kopējais finansiālais ietaupījums šīm mājsaimniecībām ir 1,5 miljoni eiro gadā.

Sarkane piebilda, ka potenciāls samazināt jaudas ir vēl aptuveni 100 000 mājsaimniecībām ar trīs fāžu 25 un vairāk ampēru pieslēgumiem.

Kā ziņots, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) maijā apstiprinājusi "Sadales tīkls" un "Augstsprieguma tīkla" (AST) jaunos elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifus, kas stājās spēkā 1.jūlijā.

SPRK aģentūrai LETA norāda, ka "Sadales tīkla" jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga. Tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa, tostarp samaksu noteiks, vai ir ir vienas fāzes (1F) vai trīs fāžu (3F) pieslēgums, vai slodze ir 16A, 20A, 25A, 32A, 40A vai vairāk, kā arī no patērētajām kilovatstundām (kWh).

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par pieciem līdz septiņiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Tikpat liels pieaugums ir gaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh patēriņu mēnesī.

Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu būs atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. Tostarp 3F pieslēgumam (16A vai 20A) gaidāmais rēķina pieaugs ir par apmēram 12-15 eiro bez PVN, bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk - apmēram 18 eiro un vairāk bez PVN.

Lai precīzi uzzinātu gaidāmās rēķina izmaiņas, SPRK aicina izmantot "Sadales tīkla" tarifu kalkulatoru.

"Sadales tīkls" informējis sabiedrību par izmaiņām sadales tarifos, publicējot informāciju gan "Sadales tīkla" tīmekļvietnē, gan plašsaziņas līdzekļos, kā arī organizējot tikšanās ar uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem Latvijas pašvaldībās.

Tāpat SPRK informē, ka AST tarifa pieaugumu ietekmējuši elektroenerģijas cenas kāpums, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju tehnoloģiskajam patēriņam, pārvadītās elektroenerģijas zudumu segšanai tīklā, kā arī jaudas rezervju nodrošināšanai sistēmas drošuma vajadzībām. Tarifa kāpumu ietekmējis arī inflācijas pieaugums valstī, kas sekmē ekspluatācijas izmaksu kāpumu.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, kopējās AST izmaksas samazinājušās par 58,1 miljonu eiro jeb 38%.

Tarifa projekta vērtēšanas laikā samazinātas izmaksas elektroenerģijai tehnoloģiskajam patēriņam, pārvadītās elektroenerģijas zudumu segšanai tīklā, kā arī jaudas rezervju nodrošināšanai sistēmas drošuma vajadzībām, kapitāla izmaksas, pārvades sistēmas uzturēšanas izmaksas, personāla izmaksas, kā arī pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Papildus, lai mazinātu pārvades tarifa kāpumu, atbilstoši SPRK apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai operators izmantojis pārslodzes ieņēmumus.

AST plānotais izmaksu samazinājums panākts, pateicoties tiem pašiem faktoriem, kas minēti "Sadales tīkla" tarifa projekta gadījumā, norāda SPRK. Klientiem pārvades tarifa daļa elektroenerģijas rēķinā tiek iekļauta sadales pakalpojumu maksā.

"Sadales tīkla" tarifu periods noteikts 4,5 gadiem, nodrošinot ilgtermiņa tarifu stabilitāti lietotājiem, savukārt AST tarifu periods noteikts 2,5 gadiem.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.