Ārsts Andrejs Ērglis par viendzimuma laulībām: "Palasiet tautasdziesmas: tur tāds liberālisms!"

Igaunija kā pirmā no Baltijas valstīm vasarā pieņēma likumu, kas ļauj viendzimuma pāriem reģistrēt savas attiecības, bet Latvija kopā ar citām stingri katoļticīgām valstīm Eiropā ir palikusi mazākumā, kur šāda juridiska regulējuma nav. Lai mainītu situāciju nepieciešama politiskā griba, savukārt gandrīz katru gadu priekšvēlēšanu cīņās partijām ir izdevīgi no vienas puses biedēt, bet no otras puses aizstāvēt vēlētāju, tādējādi novēršot fokusu no patiesi svarīgu problēmu risināšanas.

Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Latvijā jāatļauj viendzimuma laulības?” To Jauns.lv jautāja viedokļu līderim - ārstam kardiologam Andrejam Ērglim.

Ja gribam baudīt tas privilēģijas, kas ir Eiropā, tad ir arī drusku kompromisi, lai cik tas kādam nepatiktu, norāda Ērglis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Es īsti nesaprotu to mūsu politiķu daļu, kas var piesaukt lietas, kuras, manuprāt, nav galīgi argumentētas un neko nepamato. Jo vienkārši ir lietas, kas dabā pastāv un tās ir jāparaksta vienā vai otrā veidā. Un tas jau nav tikai Igaunijas jautājums. Ir ļoti maz valstu, kas nav akceptējušas viendzimuma kopdzīves vai laulību reģistrāciju. Bez mums vēl vēl Bulgārija, Polija, Lietuva, Rumānija – postapadomju valstis, kurām līdzi nāk kāds naratīvs arī no Krievijas.

Ja mēs gribam piederēt Eiropas Savienībai, brīvi pārvietoties, tad jāatzīst tās tiesības, kas ir šajās valstīs. Ja gribam baudīt tas privilēģijas, kas ir Eiropā, tad ir arī drusku kompromisi, lai cik tas kādam nepatiktu. Ja sakām, ka Igaunija mums priekšā un mums tai jāseko, tad Latvijai tagad šajā lietā tai jāseko,” spriež Andrejs Ērglis.

Ārsts nesaskata diskusiju par viendzimuma attiecību reģistrāciju mērķi, jo vēlamais ne popularizēs, ne nepopularizēs LGTB kopienu un turpina: “Domāju, kas tad ir tas latviešu konservatīvisms? Nu tad palasiet latviešu tautasdziesmas. Tur ir tāds liberālisms, ka tik tāds vēl jāpameklē!”

Viņš teic, ka šai ziņā jāizšķir divi jautājumi – ko mēs audzinām un emocionāli uztveram un Eiropas Savienības juridiskie jautājumi.

Kā Andrejs Ērglis, Jurģis Liepnieks un Pēteris Šmidre vērtē “kaislības” ap viendzimuma laulībām, skatieties Jauns.lv video.

Visas Lielā jautājuma diskusijas skaties šeit.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Mūsējie” saturu atbild SIA Izdevniecība “Rīgas Viļņi”.