Igors Rajevs norāda, ka Latvijas armijas varētu vēlēties modernāku militāro aprīkojumu. (Foto: LETA)

Rajevs: daļēji var piekrist par Latviju, kā vājāko posmu NATO aliansē

NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis, 14. Saeimas deputāts (AS) Igors Rajevs atbildot uz jautājumu, vai tiešām Latvija ir NATO robežas vājākais posms, kā to Lietuvas televīzijā teicis atvaļinātais majors Darjus Antanaitis, ka daļēji tam var piekrist. Par to viņš pavēstīja TV24 raidījumā “Uz līnijas”