FOTO: Rītiņa vīna kolekcija par 14 000, “Javelin” magnetola par 13 500 – Rīgā Ukrainas atbalstam izsola virkni interesantu lietu

Izsoli organizēja Ukrainas vēstniecība Latvijā un organizācija “Agendum”, kas pazīstama kā “Twitter” konvojs. Kopumā izsolē izdevies saziedot 72009 eiro, pārdodot visas izsolītās lietas.

“Agendum” humānās palīdzības ietvaros kopš kara sākuma Ukrainai ir nogādājusi vairāk nekā 1500 transportlīdzekļus.

Pasākuma laikā izsolīti Ukrainas un Latvijas slavenību sagatavoti ziedojumi. Līdzekļi, kas iegūti no pārdotajām ieejas biļetēm, kā arī visi izsoles ieņēmumi tiks novirzīti Ukrainas atbalstam.

No izsoles piedāvājuma īpaši jāizceļ Ukrainas karogs ar Ukrainas Bruņoto Spēku komandiera Valerija Zalužnija autogrāfu, kurš izsolīts par 8000 eiro. ASV piegādātās “Javelin” raķetes konteineris, kas pārtapis par jaudīgo “Boowtank Acoustic” skaļruni izsoles cena bija 13 500 eiro. Kā arī pagājušajā gadā aizgājušā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa vīna skapis ar vīnu un šampaniešu kolekcija, kurš izsolīts par 14 000 eiro.

Sporta kategorijā varēja iegādāties ievērojamu Ukrainas sportistu kreklus un sporta atribūtus ar autogrāfiem – Vitālija Kličko boksa cimdus, neuzvarāmās paukotājas Olgas Harlan jaku un Ukrainas sieviešu basketbola komandas kreklu.

Mūzikas cienītājus gaidīja biļetes uz ukraiņu mūzikas grupas “Okean Elzy” koncertu, 2022. gada Eirovīzijas uzvarētāja ukraiņu mūziķa “Kalush” parakstīta, slavenā rozā cepure izsolīta par 350 eiro un Latvijas grupas “Prāta vētra” jaunākā grāmata un plate.

Izsoli vadīja Toms Zvirbulis – galerijas un izsoļu nama “Birkenfelds” vadītājs.

Izsoles rezultātus ar īpašu priekšnesumu atzīmēja fantastiskais ukraiņu un latviešu duets – Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns.

Organizatori atzīst, ka šī pasākuma mērķis ir vēl vairāk stiprināt cilvēku kopienu, kuri atbalsta Ukrainu.

Tas pulcējis cilvēkus no dažādām vidēm – kultūras cienītājus, filantropus, biznesa profesionāļus un kopienu vadītājus, kurus apvieno viens – nesamierināšanās ar Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu.

"Šodien drosmīgie Ukrainas bruņotie spēki aizsargā ne tikai Ukrainas un ukraiņu tautas neatkarību, suverenitāti, brīvību un teritoriālo integritāti, bet arī Eiropu un visas civilizētās pasaules demokrātiskās vērtības un principus no teroristiskās Krievijas Federācijas barbariskajām darbībām. Tomēr krievu okupanti savus noziedzīgos mērķus nesasniegs, un ukraiņu griba sakaut ienaidnieku un atbrīvot mūsu zemi ar katru dienu tikai stiprinās. Mūsu Latvijas draugi stāv kopā ar Ukrainu, palīdzot nodrošināt Ukrainas armiju ar visiem nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem, ekipējumu, transportlīdzekļiem un citām būtiskām lietām. Aicinu mūsu Latvijas draugus turpināt atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus, piedaloties labdarības izsolē, no kuras visi ienākumi tiks ziedoti Ukrainas bruņoto spēku atbalstam, tādējādi sniedzot ieguldījumu mūsu kopējās Uzvaras sasniegšanā,” pauda Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā H.E. Anatolijs Kucevols.