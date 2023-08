Valdis Kalnozols.

Viedoklis: nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas 20 miljardiem eiro jeb aptuveni pusei no iekšzemes kopprodukta un kura apkalpošana mums visiem izmaksā miljonu eiro dienā! Progresējoša atpalicība no Baltijas kaimiņiem. Aizkulišu plāni saistībā ar nodokļu celšanu, kas izraisīs, kā minimums, jaunu emigrācijas vilni. Tā ir tikai daļa no aizvadīto desmitgažu “sasniegumiem”, ar kuriem var “lepoties” Latvija un tās vadītāji. Viedoklī dalās skolotājs Valdis Kalnozols.