Olimpiete, basketbola trenere Liene Jansone par mūsu basketbolistu izredzēm Džakartā: "Tur ir milzīgs komandas gars!"

Latvijas vīriešu basketbola izlase pagājušās nedēļas vidū uzsāka savu braucienu uz Indonēzijas galvaspilsētu Džakartu, kur no 25. augusta līdz 10. septembrim spēlēs FIBA Pasaules kausa finālturnīrā. Mūsu valstsvienība pirmo reizi piedalīsies šādas raudzes sacensībās. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai uz Džakartu devusies mūsu sapņu komanda?”. To Jauns.lv jautāja bijušajai Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības kapteinei, olimpietei, tagad basketbola trenerei Lienei Jansonei. Viņa salīdzina pašreizējo mūsu basketbola izlases komandas garu ar to, kāds tas bija 1935. gadā, kad triumfējām pirmajā Eiropas čempionātā.