VIDEO & FOTO: Rinkēvičs pasniedz Valstiskuma balvu Vilnim Vītolam

Valstiskuma balva pirmo reizi pasniegta 2021.gada 21.augustā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā.

Valstiskuma balvas laureātu ar uzrunu sveica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs: “Es vēlos pastāstīt par Valstiskuma balvas saņēmēju tā, lai katrs no jums uz mirkli jautātu: “Vai tas ir par mani?” Bagātība latviešu tautas pasakās parasti tiek attēlota negatīvi – bagātais ķēniņš ir arī lepns, ļauns, ne pārāk gudrs. Ja grāmatā ir zīmējumi, atklājas, ka bagātnieks nav arī glīts. Turpretim nabadzīgais ir čakls, labsirdīgs un attapīgs. Un labākais veids, kā pasakās kļūt turīgam, – ar burvestībām vai apmānot kādu bagātnieku. Taču Valstiskuma balvas laureāts turību, no kuras nekautrējas, ieguvis bez burvestībām vai bez citu iegrūšanas nabadzībā. Viņš sācis no nekā. Mācījies. Strādājis, lai varētu atbalstīt savu ģimeni. Pašaizliedzīga un mērķtiecīga darba rezultātā ir nopelnījis gana, lai varētu atbalstīt ne tikai savu ģimeni, bet arī citus Latvijas cilvēkus. Un tagad viņš grib redzēt, kā citi jauni cilvēki mācās, sasniedz savus mērķus un ceļ turīgu un laimīgu Latviju. Mēs daudz oficiāli un neoficiāli esam runājuši pat Latvijas valsts mērķiem. Kas ir tas, kas mums jāsasniedz? Kā labā visiem jāstrādā? Es varētu nosaukt kādus astoņu mērķus, bet varbūt tiešām vajag vienu un ļoti konkrētu, izmērāmu? Un šīs dienas varonim tāds ir: Latvija – valsts ar visaugstāko universitāti beigušo ļaužu īpatsvaru. Tas ir arī veids, kā veicināt mūsu visu labklājību.

“Balvas laureāts aicina savus līdzcilvēkus: “Neesiet skaudīgi,” jo citu cilvēku panākumi Latvijā taču palīdz celt mūsu valsti. Citu veiksmes ir arī mūsu veiksmes. Šķiet, viņš dara visu, lai jaunieši sasniegtu vairāk nekā viņš pats. Lai jauniešiem būtu vieglāk nekā viņam pašam. Izglītība ir bijusi ļoti svarīga ne tikai viņam, bet arī viņa dzimtai – tas šķitis pašsaprotami, kaut ne vienmēr vienkārši,” savā uzrunā norādīja Rinkēvičš, “šīs dienas varonis pats gan uzsver – ne jau viņš vienīgais atbalstījis simtiem un tūkstošiem jauniešu izglītību. Un tā tiešām ir! Viņa uzticamais vārds un padarītie darbi ir uzrunājuši citus. Protams, tas nav viena cilvēka darbs. Protams, tas nav viena cilvēka dāsnums. Protams, tā nav viena cilvēka vīzija par gudrāku, laimīgāku un turīgāku Latviju. Valstiskuma balva nozīmē, ka šis cilvēks ir spējis viena mērķa vārdā sapulcināt veselu kopienu, veselu ļaužu pulku, kurā visi grib sasniegt vienu un to pašu labo mērķi. Es ticu, ka tas nav bijis viegli. Var kļūt turīgs godīgi. Var sasniegt savus mērķus godīgi. Un laikam pa īstam bagāts cilvēks var kļūt tikai godīgi. Bagātība jau nav tikai konts bankā, bagātība ir arī mūsu pieredze un sirdsapziņa, un labs miegs naktī. Valstiskuma balvas laureāts uzskata – būt godīgam ir vienīgā pareizā izvēle ilgākā laika tecējumā.”