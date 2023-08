Bijušais Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms par mūsu basketbolistu izredzēm Džakartā: “Tā ir uzvarētāju mentalitāte!”

Latvijas basketbola izlase pirmo reizi piedalīsies Pasaules kausa finālturnītā, kur sacentīsies ar visu kontinentu labākajiem spēlētājiem. Treneris Luka Banki kopā ar izlasi ir sasniedzis garāko uzvaru sēriju tās vēsturē, bet pirms čempionāta smaids vairs nav tik plašs. Komandas lielākā zvaigzne Kristaps Porziņģis savainojuma dēļ palīdzēt nevarēs, bet jau kādu brīdi iepriekš bija zināms, ka nespēlēs arī Jānis Strēlnieks un Rihards Lomažs, kuriem komandā ir tik svarīgā saspēles vadītāja loma. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai uz Džakartu aizbraukusi mūsu sapņu komanda?”. To Jauns.lv jautāja bijušajam Latvijas izlases kapteinim Jānim Blūmam, kurš kopā ar mūsu izlasi spēlējis septiņos Eiropas čempionātu finālturnīros.

Pēdēja laikā par izlasi, kādu to iztaisījis Luka Banki, principā ir tāda sajūta, ka varam uzvarēt visus. Tā ir tāda uzvarētāju mentalitāte, norāda bijušais Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Jānis Blūms, kurš Eiropas čempionātu fināllturnīros spēlējis no 2005. līdz 2017. gadam, atminoties to laiku, saka: “Manā laikā, kad mums bija tādas iespējas, kaut kas sanāca un kaut kas arī nesanāca. Kaut kādā veidā (pašreizējā izlase) no mums mācījusies, un tagad ir reāla “šance” to izmantot”.

Pēdēja laikā par izlasi, kādu to iztaisījis Luka Banki, principā ir tāda sajūta, ka varam uzvarēt visus. Tā ir tāda uzvarētāju mentalitāte. Nesaku, ka tāda nav bijusi pirms tam, bet tagad vienkārši mēs visu laiku uzvaram! Un to varēja just arī nesen, aizejot uz spēli pret Gruziju: mēs slikti iesākām, bet bija tāda sajūta, ka tāpat uzvarēsim. Man liekas, ka tagad mūsu izlase tā pa īstam nevar zaudēt – nezinu, kādam tad jābūt pretiniekam? Tā mentalitāte ir labi “iedzīta”, ka arī slikti spēlējot viņi tāpat uzvarēs. Un ja labi spēlē, tad vispār neviens nevar apstādināt...”

Mūsu basketbola izlases kodols ir “tāds labs”, saka Jānis Blūms, Latvijas sportā velkot paralēles ar nesen Latvijas hokejistu izcīnīto trešo vietu Pasaules čempionātā. Ja varēja hokejisti, tad kāpēc nevar basketbolisti? Viņaprāt, Latvijas basketbolistiem Pasaules kausa finālturnīrā ceturtdaļfināls ir ļoti reāls. Luka Banki ir īsts profesionālis un izveidojis teicamu komandu ar kodolu, kurā visi jūtas svarīgi:

“Visi ir kaut kāda daļiņa no komandas, viņi visus var uzvarēt, bet principā visiem var arī zaudēt. Protams, arī pretinieki noteikti nebūs muļķi un viņi spiedīs uz vājajām vietām. Bet tāpēc jau tas ir sports, un tu nekad nezini rezultātu. Tā kā sports ir nežēlīgs. Bet jābūt veiksmei un uzņēmībai, jābūt vienotiem, lai tas rezultāts būtu labs”.

