"Mēs taču neesam no meža!" Jēkabpilī sūdzas par dzīves apstākļiem kādā namā

Raidījums "Bez Tabu" uzklausīja vairākas romu ģimenes, kuras dzīvo Jēkabpilī 200 gadu senā koka namā. Māja pieder pašvaldībai, kas ierādījusi dzīvokļus grūtdieņiem. Pašvaldības mitekļu īrnieki vienbalsīgi kliedz – pašvaldība par mums aizmirsusi. Jumts tek, pamati drūp, krāsnis, mājas fasāde, malkas šķūnis brūk, raidījuma komandai sūdzējās iemītnieki. Viņi uzskaitīja ļoti daudz problēmu, vēsta portāls "tv3.lv".

"Mums ir kur dzīvot, paldies dieviņam! Bet – lai salabo! Uz piecām ģimenēm viena mazmājiņa! Mēs taču neesam no meža, mēs arī esam cilvēki! Lai arī esam čigāni, tomēr arī cilvēki!" saka īrniece Ludmila.

Iemītnieki sacīja, ka knapi savelk galus, lai pabarotu sevi un ģimenes locekļus – pašiem neesot naudas remontdarbiem. Tāpat, kā stāstīja uzklausītie, namā dzīvojot vairāki cilvēki ar invaliditāti. Iedzīvotāji gan neesot parādnieki, pat spējuši iekrāt nepilnus 4000 eiro remontdarbiem, tomēr tos apsaimniekotājs teju neveicot.

Dusmīgie nama īrnieki klāstīja, ka ar sūdzībām vērsušies pie Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa, bet neesot sadzirdēti. Sazvanīts Ragainis stāstīja, ka atminas tikšanos ar šā nama īrniekiem. Viņš norādīja, ka pašvaldība nesteidz namā ieguldīt lielus līdzekļus, jo tas, iespējams, jau esot pārāk nolaists. Tāpat viņš stāstīja, ka neapmierinātākajiem mājas iedzīvotājiem piedāvātas citas dzīvojamās telpas, bet daļa no tām atteikusies.

"Mēs viņiem piedāvājām citu telpu. Viena kundze atteicās, bet meitai, tā kā mazs bērns, iedevām citu dzīvojamo telpu. Nav jēgas tur guldīt, no citām telpām atsakās. Šīs telpas izvēlas tieši tie cilvēki, kuri negrib maksāt neko, vispār par neko. Neiet uz labiekārtotiem dzīvokļiem, jo tur būs jāmaksā vairāk – aug parādi. Mēs labprāt tiktu no šādas mājas vaļā. Protams, kaut ko pieskatīsim, mēģināsim darīt. Tas viss, protams, atduras finansēs. No citu māju fonda tādu naudu noteikti neliekam iekšā. Ja viņi grib, lai sataisām daudz pilnīgāk [par pašvaldības līdzekļiem], jārēķinās ar apsaimniekošanas maksas augšanu," komentēja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

Kā norādīja apsaimniekotāja “JK namu pārvalde” valdes Locekle Elita Freija, pozitīva finanšu bilance namam ir vien dažus gadus – iepriekš iedzīvotāji bija iekrājuši parādu un nespēja uzkrāt līdzekļus remontdarbiem, kādēļ māja tika nolaista. Pēdējā laikā par salīdzinoši niecīgo līdzekļu uzkrājumu veikti nelieli dekoratīvi remontdarbi, kas tiks turpināti; tāpat ievilkta jauna elektroinstalācija, norādīja Freija.