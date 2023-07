Cigaretes, e-cigaretes un tabakas karsēšanas ierīces: kāda ir atšķirība?

Cigaretes un citi nikotīna uzņemšanas veidi eksistē jau gadsimtiem un ir iesakņojušies tautu kultūrās, ilgu laiku baudīja prestiža auru Rietumu popkultūrā. Taču jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi, piemēram, tabakas karsēšanas ierīces un e-cigaretes, pieaugušajiem, kuri negrasās atteikties no nikotīna sniedz salīdzinoši labākus variantus nekā tradicionālā smēķēšana. Protams, ka šo parasto cigarešu alternatīvas un to reālā ietekme būtu detalizēti jāpēta, kas šobrīd arī diezgan ātrā tempā tiek darīts. Tabakas karsēšanas ierīču un tā saucamo e-cigarešu darbības principi gan ir salīdzinoši vienkārši un katram smēķētājam izprotami.

Cigaretes dedzina tabaku un izdala dūmus

Cigarete būtībā ir tabaka, kas ir sarullēta papīra salmiņā un paredzēta aizdedzināšanai. Pirms smēķētāja mutes, kura ievelk dūmus, tajās vēl ir iestrādāts filtrs. Cigarete deg aptuveni 600 grādu (Celsija) temperatūrā, bet, smēķētājam ievelkot dūmu un radot gaisa vilkmi, tā var uzkarst pat līdz 800 grādiem (Celsija) un vairāk.

Atkarību izraisošā viela cigaretēs ir nikotīns, tomēr tas nav galvenais slimību un nāves izraisītājs. Zinātnieki nestrīdās, ka tabakas dedzināšana rada pašu lielāko bīstamību cilvēka plaušām un organismam kopumā. Degšanas procesā rodas dūmi, kas organismā ievada līdz pat 7000 dažādu ķīmisko vielu, no kurām daudzas ir kancerogēnas un saslimšanas izraisošas. Tostarp dūmi satur tādas vielas kā darva, tvana gāze, svins, arsēns, benzopirēns un citas organismam kaitīgas vielas.

Tabakas karsēšanas ierīces - nav degšanas, nav dūmu

Tabakas karsēšanas ierīces funkcionē tieši atbilstoši nosaukumam - karsē tabaku, nevis dedzina to. Šī nianse ir būtiska, jo sakarsēti tabakas izstrādājumi nerada dūmus un to aerosolos būtu jābūt mazākam kaitīgo vielu līmenim, ja salīdzina ar cigarešu dūmiem.

Šādām ierīcēm ir divas galvenās detaļas: karsēšanas sistēma un pati tabaka. Dažas no šīm ierīcēm ir elektroniskas, bet ne visas, un precīza temperatūra, kādā tabaka tiek uzkarsēta, katram produktam var būt atšķirīga. Ierīcēm būtu jāgarantē, ka tabaka netiek pakļauta temperatūrām, kurās tā deg. Rezultātā šādas ierīces lietotājam būtu jāsaņem cigaretes devai atbilstošs nikotīna daudzums, taču ar zemāku kaitīgo vielu klātbūtni.

"Veipošana" pret smēķēšanu

Tāpat kā tabakas karsēšanas ierīces, arī tā saucamās e-cigaretes nerada dūmus, jo nededzina tabaku. Patiesībā tajās pat nav tabakas, ko varētu dedzināt. E-cigaretes uzkarsē speciālu šķidrumu, kas bieži satur nikotīnu, lai veidotu aerosolu, ko cilvēki parasti dēvē par tvaiku "veipu" ("vapour", "vape" no angļu val.). Nededzinot tabaku, e-cigaretes nerada dūmus un tāpēc to aerosolā vajadzētu būt mazāk kaitīgu ķimikāliju, salīdzinot ar cigarešu dūmiem. Protams, katrs produkts ir jātestē, lai pārliecinātos, ka tas tiešām tā ir. Vēl jāpiemin: ne visās e-cigaretēs ir nikotīns, bet lielākā daļa to satur.

Vai tabakas karsētāji un e-cigaretes ir droši cigarešu aizstājēji?

Nē, to apgalvot nevar. Drošas alternatīvas cigaretēm līdz šim nav radītas. Ir arī grūti runāt par bezdūmu produktu drošību kopumā, jo šī kategorija ietver dažāda veida tabakas karsēšanas ierīces un e-cigaretes. Taču pieņēmumam - ja produkts nededzina tabaku, tam būtu jārada mazāk kaitīgo vielu nekā cigaretei, un jāatstāj mazāka ietekme uz organismu, salīdzinot ar cigaretēm - ir pamats un to apliecina arī līdz šim veiktie pētījumi. Līdz ar to, tiem cigarešu smēķētājiem, kam nekādi neizdodas atmest, vai kuri nevēlas pilnībā atmest smēķēšanu, jaunie alternatīvie produkti varētu būt labāka izvēle, nekā cigaretes.

Tomēr katrs šāds cigaretei alternatīvs produkts ir zinātniski jāpēta, lai noskaidrotu, vai katrā konkrētā gadījumā tā tik tiešām ir. Ja tas apstiprinās, tas nozīmē, ka produkts pieaugušiem smēķētājiem varētu radīt mazāku kaitējumu, ja salīdzina ar tradicionālo tabakas cigarešu smēķēšanu.