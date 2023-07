U2 līderis Bono sveic "Laima Rendezvous Jūrmala" un atbalsta ziedojumus Ukrainas bērniem

Savā uzrunā Bono citē vārdus no savas grupas 2000. gada albuma "All That You Can't Leave Behind" dziesmas “Walk On”, kura 2002. gadā ieguva "Grammy" balvu kā labākais gada ieraksts. Savulaik Bono skaidroja, ka šī dziesma ir par "cēlsirdību un pašziedošanos, par rīkošanos pareizi, pat ja jūsu sirds saka citādi".

Viņa aicinājumam pievienojās arī ASV dīdžejs un producents Diplo, amerikāņu rokgrupa "Queens of the Stone Age" un britu rokgrupa "Arctic Monkeys".

Sabiedriskā labdarības organizācija "Ziedot.lv" kopā ar festivālu "Laima Rendezvous Jūrmala" atvēruši ziedojumu kontu un tālruni īpašai akcijai, lai nodrošinātu palīdzību un atbalstu bērniem, kuri ir zaudējuši mājas, ģimenes un piederīgos Ukrainas karā.

Cilvēki aicināti zvanīt uz ziedojumu tālruņa numuru +371 90006861 (viens zvans maksā 4,27 eiro), vai arī apmeklēt vietni ziedot.lv. Ziedojumus būs iespējams sniegt līdz festivāla noslēgumam.

Sīkāk par fonda mērķiem, skatiet šeit.

"Ziedot.lv" un festivāls Laima Rendezvous Jūrmala’23 aicina apmeklēt Ukrainas baleta "Freedom" izrādi un festivāla koncertus, apliecinot solidaritāti un tiem, kuriem rūp Ukrainas bērnu liktenis, piedalīties šajā ziedojumu akcijā un kopīgi veidot labvēlīgas pārmaiņas tiem, kuriem tās šobrīd tik ļoti nepieciešamas – karā cietušajiem bērniem.



“Es zinu, ka sestdienas, 29. jūlija koncerts būs krāšņākais un košākais pasākums no visiem. Ar mani kopā uzstāsies izcilais balets "Freedom", atraktīvie "Sunstroke Project" ar savu šovu un poļu Eirovīzijas zvaigzne Blanka ar saviem dejotājiem, kā arī lieliski latviešu mākslinieki . Bez tam es zinu, ka mani draugi gatavo arī kādu humora pilnu pārsteigumu, par ko iepriekš nevaru stāstīt,” saka Laima Vaikule.

Viņas radītais spožais, izsmalcinātais un romantiskais festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala", šogad notiek no 26. līdz 30. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Iepriekš iegādātās biļetes 2020., 2021. un 2022. gadā ir derīgas uz atbilstošo dienu un nav jāmaina. Biļetes izplata Biļešu Serviss.

Vēl joprojām ir iespēja iegādāties biļetes uz festivālu, taču jāņem vērā, ka biļešu ir atlicis pavisam maz. Biļetes pieejamas www.laimafestival.lv