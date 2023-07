Latvija jau rudenī var nopietni pastiprināt alkohola tirdzniecības noteikumus

Pēc Veselības ministrijas datiem, Latvija ir pirmajā vietā Eiropā pēc patērētā alkohola daudzuma. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra vadītāja Astrīda Stirna atzīst, ka gadījumu skaits, kad pacientus uz Narkoloģijas centru nogādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, ir krasi pieaudzis, raksta portāls "Lsm.lv".

"Ja runājam par vidējo vecumu, tad tie ir 20 līdz 35 gadi, cilvēki darbspējīgā vecumā. Ja viņi narkoloģijā nonāk jau ar psihozēm, mēs varam saprast, kāds ir viņu alkohola patēriņš. Un to nevar panākt dienas vai nedēļas laikā," uzsvēra Stirna.

Alkoholisko dzērienu pieejamības ierobežošanai veikti likumdošanas grozījumi, kurus jau rudenī otrajā lasījumā skatīs Saeima. Deputātu iesniegtie grozījumi paredz samazināt atļauto laiku alkohola tirdzniecībai, nosakot, ka dzērienus turpmāk varēs iegādāties no plkst. 10.00 līdz 20.00, bet svētdienās - līdz plkst. 15.00. Tāpat grozījumi paredz atļaut alkoholu tirgot tikai no 20 gadu vecuma, kā arī aizliegt alkohola tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās.

Viens no priekšlikumu autoriem ir atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa ("Jaunā Vienotība").

"Protams, vienmēr var strīdēties par to, vai ierobežojumi ir visefektīvākais veids, taču, kā norāda Pasaules Veselības organizācija, tas ir efektīvs veids, un viņi to nosauca par vienu no pirmajiem, kas būtu jādara – jāpastiprina dažāda veida alkohola pieejamības, pirkšanas un reklāmas ierobežojumi. Un jāsaka, ka ir arī pētījumi, kas parāda ierobežojumu ietekmi uz tirdzniecības stundām gan uz patēriņu, gan hospitalizāciju, gan noziedzību," skaidroja komisijas vadītāja.

Bērziņa atzina, ka liela interese par grozījumiem ir nozares lobijam, tāpēc grozījumu pieņemšana būs sarežģīta, bet ne neiespējama. Tam piekrita arī Veselības ministrija (VM).

"Mēs negaidām, ka viss noritēs gludi. Mēs skatāmies caur sabiedrības veselības prizmu, ir organizācijas, kas skatās tikai no ekonomiskām interesēm, mums ir spēcīgs atbalsts no Pasaules Veselības organizācijas puses," sacīja VM veselības stiprināšanas un atkarību profilakses jautājumu eksperte Jeļena Zviedre.

Daktere Stirna uzskata, ka nedrīkst vilcināties ar alkohola pieejamības ierobežošanu. Viegla alkohola pieejamība, reklāma un iespēja iegādāties alkoholiskos dzērienus internetā tikai veicina alkohola patēriņu.

"Ir steidzami kaut kas jādara, lai ne tikai paplašinātu ārstēšanos, bet arī pārtrauktu alkohola pirkšanu un piegādi mājās," sacīja Stirna.