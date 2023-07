Piespriež naudas sodu policistam par krāpšanos ar darba laika uzskaiti

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersona noformēja dienesta pienākumu izpildes un darba laika uzskaites tabulu un iesniedza to grāmatvedībā nolūkā izkrāpt no Valsts policijas naudas līdzekļus kā piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu nakts stundās, kā arī norādīja nepatiesas ziņas par to, ka viņš ir pildījis dienesta pienākumus nakts stundās.

Šādi rīkojoties, viņš no Valsts policijas kopumā izkrāpa 167 eiro.

Tiesa policistam piemēroja 1860 eiro sodu un piedzina par labu Valsts policijai kompensāciju 167 eiro apmērā.