Festivāls Rīgā notiks otro vasaru. Pirms tam tas vairākus gadus notika Salacgrīvā. Kā ziņots, festivāls "Positivus" Lucavsalā norisināsies 14.jūlijā un 15.jūlijā.

Viens no festivāla galvenajiem māksliniekiem būs britu dziedātājs Sems Smits. Tāpat festivālā uzstāsies igauņu reperis "Tommy Cash", grupa "alt-J", dīdžejs "Metro Boomin", hip-hop duets "Earthgang", pašmāju hip-hop zvaigzne Gustavo un citi mūziķi.

Pirmo reizi festivālā līdztekus mūzikai būs iespējams baudīt arī komēdiju sadarbībā ar komiķu apvienību "Comedy Latvia". Festivāla programma tiks papildināta ar stand-up komēdiju, improvizācijas teātri un repa improvizāciju.

Rīgas domes sēdē deputāti ilgi diskutēja par nepieciešamību finansiāli atbalstīt festivālu "Positivus". Visvairāk pret finansējuma piešķiršanu iebilda opozīcijas deputāti. Pirmkārt, deputāti pauda neizpratni par to, kādēļ šāds lēmums jāpieņem pēdējā brīdī, jo festivāls sāksies jau piektdien.

Otrkārt, neizpratni izraisīja tas, ka bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) rosināja šo līdzekļu piešķiršanu, tika iecelts par ziņotāju šajā jautājumā, bet atteicies atbildēt uz deputātu jautājumiem. Līdz ar to ziņotāja par šo jautājumu bija izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina (PP).

Daudz kritikas izpelnījās Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūras (RITA) atzinums par ieguvumiem no šī festivāla. Piemēram, neizpratni radīja secinājums, ka katrs ieguldītais eiro Rīgai atnes 0,42 eiro. Līdz ar to no 200 000 eiro ieguldījuma Rīga iegūšot nedaudz vairāk nekā 83 000 eiro. Atzinumā gan norādīts, ka kopējais ekonomiskais ieguvums no festivāla būs nepilni 3,3 miljoni eiro.

Deputāti diskusijā noskaidroja, ka festivālā nav paredzētas atlaides rīdziniekiem, Rīgā dzīvojošajiem mazturīgajiem, personām ar invaliditāti, bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm. Netika gūta skaidrība arī par festivāla rīkotāju pienākumiem pret pašvaldību, kas piešķir atbalstu.

Piemēram, deputāts Lauris Ērenpreiss (JV) uzsvēra festivāla negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem un kopīgo negatīvo ietekmi uz sabiedrību, kas neesot pietiekami izvērtēta. Izskanēja arī jautājums, vai šis atbalsts festivālam nav bijušā mēra Staķa pašreklāmas pasākums. Deputātiem gan tika norādīts uz Rīgas atpazīstamības veicināšanu un kopējo ietekmi uz tūrisma jomu, ēdināšanas biznesu un citiem.

Kā liecina deputātiem iesniegtā informācija, pērn festivālu "Positivus" Rīgā divās dienās apmeklēja 43 000 apmeklētāju, no kuriem 6000 bija no ārvalstīm, galvenokārt Lietuvas un Igaunijas. 2022.gadā festivāla rīkošanai piešķirtais Rīgas domes finansējums 200 000 eiro apmērā tika izlietots mākslinieku honorāriem, lai nodrošinātu pasākuma konkurētspēju.

Arī 2023.gada festivāla rīkošanai pieprasītais finansējums plānots mākslinieku honorāriem.