Ēdiens Ādažu militārās bāzes ēdnīcā pamatīgi pārsteidzis jaunos karavīrus

Pēc brīvprātīgo teiktā, fiziskas sagatavošanas nodarbības un testi ir visai sarežģīti, taču pēc iecerētajiem treniņiem cīnītāji cer, ka izdosies nokārtot normatīvus. Runājot par uzturu, pēc dažu apgalvojumiem, tik garšīgu ēdienu viņiem vēl nav nācies ēst.

"Vienīgais, kā pietrūkst no ēdiena, ir burgeri un kola. Patiesībā pārsteidza ēdnīcas lielums. Tā ir Latvijā lielākā ēdnīca, kur ēd NATO valstu karavīri. Ēdienu klāsts ir ļoti bagātīgs - tur ir daudzveidīgs ēdiens. Salātu bārs, dažādas maizītes, vairāki pamatēdieni, dienas zupa. Ēdiens ir garšīgs un veselīgs," saka viens no iesaucamajiem Valters Dakša no Saldus.

Pēc jauniesaucamā teiktā, karavīriem nodrošināta trīsreizēja ēdināšana: "Bet tur ir tik daudz dažādu pārtikas produktu, ka... Nu tik labi es dzīvē nekad neesmu ēdis."