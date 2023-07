Mecenātiem Tetereviem velta ķiršu un aprikozes šķirnes

Mecenāte Ināra Tetereva: “Esmu pateicīga par godu, kuru mūsu ģimenei ir izrādījuši Dārzkopības institūta zinātnieki, piešķirot jaunajām augļu koku šķirnēm mūsu vārdus. Vienlaikus šis ir veltījums darbiem, kas tikuši paveikti ar mūsu fonda atbalstu un ar daudzu Latvijas organizāciju un cilvēku iesaisti. Šī ir pateicība visiem, kuri šo gadu laikā strādāja, ar mums kopā, īstenojot daudzus simtus projektu visā Latvijā.”

Boriss un Ināra Teterevi ģimenes labdarības fondu nodibināja 2010. gadā, taču izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas tiek regulāri atbalstītas jau kopš 1994. gada. Visilgstošāk - kopš 1997. gada - atbalsts sniegts Rundāles pils arhitektūras ansambļa restaurācijai un darbībai. Darbības gados atbalstīti simtiem kultūras, izglītības, dzīvnieku aizsardzības, kopienu un sociālās palīdzības projektu.

Jauno aprikozes šķirni ‘Boriss’ selekcionēja Ilze Grāvīte, ķirša šķirnes ‘Ināra Tetereva’ selekcionāres ir Silvija Ruisa un Daina Feldmane. Latvijas Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele: “Mēs ienākam šajā Pasaulē, lai darītu to labāku. Ja mēs atveram savu sirdi, spēcīga mīlestība ieplūst tajā, dara mūs sirdsgudrus un izstaro tālu pasaulē, izpaužoties labdarības darbos. Borisa un Ināras Teterevu pieskāriens mūsu katra dzīvei un daudzu cilvēku dzīvēm ir grūti apjaušama labestības straume pasaulē. Mēs - Dārzkopības institūta saime - patiesā cieņā un pateicībā par visu skaisto, kas ir tapis un taps pasaulē caur Teterevu ģimeni esam sagatavojuši īpašu veltījumu mecenātiem.”

Vārdu došanas pasākumā sapulcējās arī 120 pārstāvji no 30 Latvijas bezpeļņas organizācijām, kuras šogad saņēma Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu programmā uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM”. Šī ir viena no fonda sociālās palīdzības programmām. No 2017. līdz 2023. gadam šajā programmā atbalstīti kopā 112 projekti, kuros aptvertas 3`515 mājsaimniecības un tajās – 13`170 iedzīvotāji. Šogad 30 Latvijas bezpeļņas organizācijas programmas aktivitātēs iesaistījušas 903 mājsaimniecības, aptverot teju 3`450 personas.