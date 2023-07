Šī gada pirmajā pusgadā laboratorijās pārbaudīts vairāk ērču nekā pērn

Tostarp SIA "Centrālajā laboratorijā" pirmajā pusgadā izmeklētas 2268 ērces, kas ir par 12,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, kad tika izmeklētas 2018 ērces.

Cita starpā divās pēcsvētku dienās pēc Jāņiem "Centrālajā laboratorijā" izmeklēšanai filiālēs visā Latvijā bija atgādātas 316 ērces, kur divām atrasts ērču encefalīta vīrusa RNS, bet 145 kāds cits ērču pārnēsāto infekcijas slimību ierosinātājs - 88 gadījumos tika noteikta "Borrelia burgdorferi" DNS. Savukārt 42 ērcēs bija noteikta "Rickettsia species" DNS.

Kā norāda "Centrālās laboratorijas" valdes locekle un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Jeļena Storoženko, paraugu ņemšanas filiāļu darbiniekiem ērces visbiežāk jānoņem nedēļas nogalēs, un pārsvarā pēc palīdzības vēršas cilvēki gadījumos, ja nepieciešams ērci noņemt bērnam vai vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem āda vairs nav tik elastīga un ērci izņemt ir īpaši grūti.

Tikmēr SIA "E. Gulbja laboratorijā" noskaidroja, ka tajā šī gada pirmajos sešos mēnešos Laimas slimības izraisītāja jeb "Borrelia burgdorferi" DNS un ērču encefalīta vīrusa RNS klātbūtne pārbaudīta vairāk nekā 1100 ērcēm.

Šogad "Borrelia burgdorferi" DNS atrasts 22% ērču, bet ērču encefalīta vīrusa RNS atrasts tikai vienai ērcē, kas pārbaudīta "E. Gulbja laboratorijā".

"E. Gulbja laboratorijas" speciālists Mikus Gavars atzīmē, ka šogad pārbaudītas aptuveni divas reizes vairāk ērču nekā attiecīgajā periodā pērn, vienlaikus pozitīvo gadījumu uz attiecīgajiem slimību izraisītājiem īpatsvars pērn pirmajā pusgadā bija līdzīgs.

"E.Gulbja laboratorija" apgrozījums pērn bija 62,094 miljoni eiro, kas ir par 19% mazāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa saruka par 60% un bija 8,008 miljoni eiro. "E.Gulbja laboratorija" dibināta 1993. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 8,061 miljons eiro. Uzņēmums pieder Birutai Banderei (26%), Didzim Gavaram (37%) un Egilam Gulbim (37%).

Tikmēr "Centrālā laboratorija" 2021. gadā strādāja ar 69,158 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa palielinājās par 95% - līdz 21,677 miljoniem eiro. Finanšu dati par 2022. gadu vēl nav publiskoti.

"Centrālā laboratorija" reģistrēta 1994. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 128 200 eiro. "Centrālā laboratorija" ir viens no grupas "Repharm" uzņēmumiem. "Repharm" ietilpst arī AS "Veselības centru apvienība", AS "Sentor farm aptiekas", kā arī zāļu vairumtirgotāja AS "Recipe plus" un augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika".