7. jūlijs, astotā Svētku diena: deju lieluzvedums “Mūžīgais dzinējs”, kapelu maratons, bērnu un jauniešu, pūtēju orķestru un garīgā mūzika, teātru izrādes, tirdziņš un izstāde     

Bērnu un jaunieši vokālā mūzika izskanēs Hanzas peronā, Lielajā Ģildē latviešu mūzika pūtēju orķestru izpildījumā, Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīcā – mazākumtautību garīgā mūzika. Skatītājus turpinās priecēt teātra izrādes, tautas lietišķās mākslas izstāde un amatnieku darinājumu tirdziņš. Vērmanes dārzā un Esplanādē kapelu maratons - visu laiku lielākais Latvijas tautas mūzikas pasākums.

Deju lieluzvedums “Mūžīgais dzinējs”

Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” stāstu izdzīvo mūsu laikabiedrs Ceļinieks. Viņš nolemj doties ceļojumā pa Latviju, apciemojot savas dzimtas vietas – tuvākus un attālākus radus, un aplūkojot mājas, kur pavadīta bērnība. Pa ceļam gadās arī nejaušas un pārsteidzošas satikšanās. Soli pa solim ceļojuma stāsts atklās Latvijas novadu dažādību, vietējo ļaužu rakstura īpašības un tikumus. Šis var būt stāsts par ikkatru no mums. Mākslinieciskie vadītāji un koncepcijas autori – Jānis Ērglis un Jānis Purviņš

Koncertā piedalās 667 deju kolektīvi, t. sk. 34 diasporasdeju kopas, 17543 dejotāji: 238 jauniešu deju kolektīvi (A grupas – 37, B grupas – 83, C grupas – 118); 318 vidējās paaudzes deju kolektīvi (D grupas – 126, E grupas – 192); 106 senioru deju kolektīvi; “Līderiešu tūru kadriļas”

Deju lieluzveduma ģenerālmēģinājums notiks Daugavas stadionā 7.jūlijā plkst.12.00 un plkst.22.00. Lieluzveduma repertuārā iekļautas 33 dejas, no tām trīspadsmit godalgotas jaunrades dejas un septiņas dejas no Latvijas skatuviskās dejas Zelta fonda. Lieluzvedumā piedalīsies 17 tūkstoši dejotāju.

Kapelu maratons

Svētku norišu vietas Rīgas centrā – Vērmanes dārzu un Esplanādi – piektdien jau no plkst.11.00 piepildīs tautas mūzikas skaņas. Ar vairāk nekā 400 dalībniekiem no 60 mūzikas grupām, šis būs visu laiku lielākais Latvijas tautas mūzikas pasākums. Piedalīsies lauku un pilsētas kapelas, tautas mūzikas ansambļus, muzicējošās folkloras un postfolkloras kopas.

Vērmanes dārzā Kapelu maratona programmu papildinās aušanas, kalšanas, ādas apstrādes un citu prasmju meistarklases Amatu sētā. Abās norišu vietās darbu turpina Latvijas amatnieku gadatirgus.

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts “Es vēlos sev ko pastāstīt”

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncertuzvedumā Hanzas peronā plkst.18.00 skanēs Jāņa Lūsēna, Valta Pūces un Jēkaba Jančevska jaundarbi ar Rasas Bugavičutes-Pēces dzeju, piedalīsies 10 labākie bērnu un jauniešu vokālie ansambļi no visas Latvijas.

Koncertuzvedums vedīs cauri bērnu rakstītas dienasgrāmatas lappusēm, kurās atspoguļotas sajūtas, piedzīvojumi un iespaidi par bērniem aktuālām norisēm gada garumā, sākot no vasaras izskaņas un gatavošanās skolai augustā līdz Svētku kulminācijai jūlijā. Stāstnieku lomā - 3 atraktīvi ansambļu dalībnieki. Koncerts izskanēs arī 8.jūlijā.

Pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts "Partitūra svētkiem"

Šajā koncertā Latvijas labāko pūtēju orķestru izpildījumā Lielajā Ģildē plkst.19.00 izskanēs latviešu komponistu oriģinālmūzika, kas radīta koncertzāles skatuvei, un darbi, kas bijuši nozīmīgi Latvijas pūtēju orķestru attīstībā un repertuāra papildināšanā.

Koncertā piedalīsies pūtēju orķestri “Auseklītis”, “Fanfara”, Rīgas Tehniskās universitātes studentu pūtēju orķestris “SPO”, Latvijas Universitātes pūtēju orķestris un Madonas pilsētas pūtēju orķestris, bet īpaši šim koncertam Latvijas pūtēju orķestru diriģenti apvienosies diriģentu orķestrī.

Mazākumtautību garīgās mūzikas koncerts

Mazākumtautību kori, tautas dziesmu un vokālie ansambļi, folkloras kopas, tautas instrumentu orķestri un solisti Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst.19.00 atskaņos garīgās mūzikas repertuāru.

Latvijas amatierteātru izrādes

Kopumā 9 izrādes gaidāmas M. Čehova Krievu drāmas teātrī gan uz Lielās, gan Mazās skatuves. Izrādes spēlēs amatierteātri no Saldus, Dobeles, Smiltenes, Jūrmalas, Ropažiem un Rīgas.

Tautas lietišķās mākslas izstāde "Mēs"

Atgādinām, ka Sporta ielā 2 apmeklētājiem pieejama tautas lietišķās mākslas izstāde. Izstādē vienkopus aplūkojami audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu darbi.

Izstāde uzrunā skatītājus ne tikai ar priekšmetu daudzveidību un augsto izpildījuma līmeni, bet to papildina izzinoša un praktiska informācija, kā arī videomateriāli, kas stāsta gan par amata prasmēm, meistariem, gan dažām praktiskām pamācībām. Izstādē piedalās ap 1300 autoru (gan lietišķās mākslas kolektīvos, gan individuāli strādājoši) ar 3500 darbiem.

Izstādes norises vieta: Sporta iela 2, Rīga (ieeja no Hanzas ielas) Darba laiks no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. jūlijam, katru dienu no 11.00 līdz 18.00. Brīvdienas - pirmdienas. Ieejas biļetes cena 5 eiro. Biļetes cena skolēniem un pensionāriem 3 eiro. Biļetes var iegādāties www.bilesuparadize.lv un kasē uz vietas.

Plašāka informācija par Svētku norisēm, kā arī aktuāla informācija dalībniekiem un koncertu apmeklētājiem pieejama Svētku mājaslapā.