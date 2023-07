Ar oficiālu atklāšanas jam session sācies festivāls “Rīgas Ritmi”

9 Foto Ar oficiālu atklāšanas jam session sācies 2023. gada džeza un globālās mūzikas festivāls "Rīgas Ritmi" +5 Skatīties vairāk

Jam session uz “Riga Jazz Lounge” skatuves viesnīcā “Radisson Blu Latvija” festivāla laikā notiks katru vakaru un to kūrēs pieredzējušais kontrabasists Andris Grunte, kuram pievienosies vairāki Latvijas jaunie talanti un arī festivāla mūziķi. Pirmajā jam session vakarā kopā ar Andri uzdžemoja trompetists Reinis Puriņš, pianists Matīss Žilinskis un bundzinieks Sigvards Dižais, dažos skaņdarbos piedaloties arī jaunajai vokālistei Ievai Leidumai.

Lielākie festivāla koncerti notiks Rīgas Doma dārzā, kur 6. jūlijā pulksten 20.30 uzstāsies kubiešu džeza jaunās zelta paaudzes pārstāve, dziedātāja un vijolniece Yilian Cañizares ar “Resilience Trio”, bet vakara otrajā daļā – harismātiskais franču blūza dziedātājs, ģitārists un mutes harmoniku spēles meistars Charles Pasi ar grupu. Savukārt 7. jūlijā pulksten 20.30 – dāņu flamenko ģitārspēles virtuozs Jacob Gurevitsch ar savu trio, otrajā daļā uzstājoties Raimonda Paula trio kopā ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” diriģenta Normunda Šnē vadībā, kas būs Maestro jaunās plates “Dziesmas bez vārdiem” prezentācija.

Šīs programmas skaņdarbi ir jauni, britu komponista Callum Au radīti aranžējumi labi zināmām Raimonda Paula melodijām, kas ieguvušas jaunu elpu un, pateicoties iespaidīgajam mūziķu sastāvam, arī skanisko vērienu.

Vijoles skaņas festivālā būs dzirdamas arī 6. jūlija vakarā, jo Yilian Cañizares kubiešu mūzikā izceļas ar šā instrumenta spēlēšanas prasmi, kas apgūta klasiskajā skolā, bet tad pagriezta džeza virzienā, pievienojot izjustu vokālu. Augstākajā kubiešu džeza ešalonā Kanjizaresa nonāca pēc albuma “Aguas” ierakstīšanas kopā ar pianistu Omar Sosa, piedaloties perkusionistam Inor Sotolongo, kurš arīdzan uzstāsies šā gada festivālā Rīgā. Viņam un Jiliānai pievienosies Spānijā dzīvojošais mozambikāņu basists Childo Thomas. Kanjizaresa sadarbojusies ar daudziem džeza pasaules spīdekļiem un kļuvusi par atzītu vijoļspēles un džeza improvizācijas pedagoģi savā tagadējā mītnes zemē Šveicē.

Otrs 6. jūlija koncertvakara mākslinieks – dziedātājs, ģitārists un mutes harmoniku spēles meistars Charles Pasi – dzimis itālieša un francūzietes ģimenē, bet dzīvojis abpus Atlantijas okeānam, no ASV atvedot uz Eiropu padziļinātu izpratni par blūzu. Sajaucot to kopā ar džeza improvizāciju, Pasi 2015. gadā kļuva par leģendārā leibla “Blue Note Records” mākslinieku. Sadarbojoties ar dažādu žanru mūziķiem, Pasi radījis savu unikālo stilu, kurā nav robežu, toties ir daudz mākslinieciska radošuma, reizē izjusta trausluma un aizraujošas dinamikas. Viņa uzstāšanās ir kā īsts ceļojums kā ģeogrāfiski, tā emocionāli.

Savukārt 7. jūlija koncertvakara pirmajā daļā publikai būs iespēja izbaudīt kolorītā un ģitārmūzikas pasaulē īpaši mīlētā mākslinieka Jacob Gurevitsch uzstāšanos. Viņa ģitārspēle ir piesātināta ar starpkultūru atsaucēm, ko apvieno kopsaucējs – kaislība. Spāņu ģitāras spēlē Gurēvičs iemīlējās tūres laikā kā blūzroka grupas “The Savage Rose” ģitārists, kad viņam tika palūgts nedaudz iedziļināties arī šajā virzienā... Lai vēl vairāk uztaustītu flamenko smalkās nianses, Jākobs savas otrās mājas atradis saules deficītu nezinošajā Maljorkā. Viņa šķietami bezrūpīgais muzicēšanas stils arī mūsu festivāla apmeklētājiem piedāvās ļauties relaksējošai iztēlei un izjustai romantikas sajūtai.

Papildu festivāla pamatprogrammai mākslas centrā “Noass” uz AB dambja darbosies “Jersika Stage”, kur ar jaunām programmām uzstāsies Baltijas aktuālākie džeza mākslinieki.

7. jūlijā pulksten 20.00 mākslas centrā “Noass” muzicēs Kārļa Auziņa trio. Viņš ir spilgts džeza un laikmetīgās mūzikas saksofonists un komponists, kurš regulāri koncertē un veic ierakstus kopā ar ārvalstu un Latvijas džeza mūziķiem. Kārļa Auziņa trio izpilda Kārļa oriģinālkompozīcijas, kas radušās Eiropas un Amerikas džeza mūzikas tradīciju, kā arī latviešu un citu tautu folkmūzikas ietekmē. Trio, kurā muzicē arī kontrabasists Edvīns Ozols un bundzinieks Kaspars Kurdeko, kompozīcijas ir sākumpunkts improvizētam ceļojumam, kurā galvenais uzsvars likts uz mijiedarbību. Tā ir bagātīga muzikālā pieredze, kurā abstrakcija satiekas ar liriskām melodijām, bet meditatīvs miers un vienkāršība darbojas kopā ar konceptuāliem ritmiem, enerģiskām pasāžām un virtuozitāti.

Pēc Kārļa Auziņa trio 7. jūlijā uz AB dambja uzstāsies jaunās džeza paaudzes vibrofonists, taustiņinstrumentālists, komponists un producents Miķelis Dzenuška kopā ar savu grupu “Uzvaras Bulvāris”, kas koncertā prezentēs debijas plati “Satiksmes mezgls”. Albuma koncepcija un muzikālais materiāls radies 2021. gadā, pandēmijas pilnbriedā. Albuma ideja bija radīt “latviešu džeza standartus” – skaidras, saprotamas un viegli iegaumējamas tēmas. Kompozīcju formā un saturā rodamas atsauces uz amerikāņu džeza dižgaru daiļradi, kā piemērus minot Miles Davis, Wayne Shorter un “The Brecker Brothers”, kā arī uz Latvijas džeza lielmeistariem Gunāru Rozenbergu un Egīlu Straumi.

Savukārt 8. jūlijā pulksten 20.00 mākslas centrā “Noass” uzstāsies “M.A.S.A.”, kas ir pianista un komponista Rūdolfa Macata veidots projekts un kurā piedalās dziedātāja Elīna Silova, saksofonists Kārlis Auziņš un bundzinieks Ivars Arutjunjans. Tas būs transcendentāls un hipnotisks minimālisma attīstības skaņu lidojums, kurā sajauksies elektroniskā mūzika un džezs, veidojoties kolektīvai improvizācijai, kas pārtaps organiskās kompozīcijās.

Festivāla muzikālo vakaru turpinās “Jason Hunter Baltic Quartet”, kurā apvienojušies četri Baltijas valstīs zināmi džeza mākslinieki – Igaunijā rezidējošais amerikāņu trompetists Džeisons Hanters (Jason Hunter), sitaminstrumentālists Augustas Baronas no Lietuvas, “Hammond” elektrisko ērģeļu virtuozs Atis Andersons no Latvijas un alta saksofonists Alans Kaljaste no Igaunijas. Mūziķi koncertā prezentēs savu jaunāko plati “ImagiNation”, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas džeza mūzikas izdevniecību “Jersika Records”. Koncertā Rīgā lietuviešu kolēģi gan aizstās pašmāju sitaminstrumentu spēles meistars Kaspars Kurdeko.

Amerikāņu trompetists, aranžētājs un komponists Džeisons Hanters savā spēles manierē apvieno mūsdienu džezu ar Rietumeiropas labākajām tradīcijām, un viņa muzicēšanu var uzskatīt par īpašu veldzi prātam, ķermenim un dvēselei. Atis Andersons regulāri koncertē Latvijā un ārpus tās, ir uzstājies kopā ar tādiem izciliem māksliniekiem kā Seamus Blake, Rick Margitza, Michael Pipoquinha, Beppe di Benedetto, Villu Veski, Kestutis Vaiginis un citiem. Savukārt Alans Kaljaste ir jaunās paaudzes spīdeklis Igaunijā, kurš jau pāris gadus raksta savu mūziku un izveidojis arī savu grupu – “Allan Kaljaste Smooth Group”. Viņu iespaidojuši tādi dižgari kā Everette Harp, Gerald Albright un Kenny G.

Pirms jam session koncerti notiks arī uz “Riga Jazz Lounge” skatuves viesnīcas “Radisson Blu Latvija” pirmā stāva bārā. 6. jūlijā pulksten 21.00 tur uzstāsies latviešu dziedātāja un pianiste Monta Tupčijenko, kura Folkvangas Mākslas universitātē Vācijā studē džeza aranžēšanu un kompozīciju un Rīgā kopā ar lieliskiem domubiedriem piedāvās papildinātu sava debijas albuma “On the Brink of Light” programmu.

7. jūlijā pulksten 21.00 “Riga Jazz Lounge” uzstāsies džeza mākslinieku konkursa “Riga Jazz Stage 2022” uzvarētāja vokālistu kategorijā – britu mūziķe Louise Balkwill. Jau pērn konkursā “Riga Jazz Stage” Luīze pierādīja, ka viņai piemīt absolūta skatuviskā harisma, kas apvienojumā ar pārliecinošo, brīvo vokālo sniegumu spēj momentāni apburt klausītājus un vēlēties, lai šis muzikālais priekšnesums nebeidzas vēl ilgi. Balkvila pārstāv jauno britu swing džeza paaudzi, pierādot, ka arī šis žanrs joprojām ir nenovecojoša dzīvesprieka un mūsdienīgu vibrāciju piepildīts.

Savukārt 8. jūlijā pulksten 21.00 turpat uzdziedās latviešu džeza vokāliste Santa Šillere, kura piedāvās krāsainu vokālo diapazonu un mīlestību pret stāstiem mūzikā. Būdama jaunās paaudzes mūziķe un komponiste, viņa ienes žanrā savu skatījumu, veidojot eklektiku starp bagātīgām džeza tradīcijām un mūsdienu mūzikas ietekmēm, radot unikāli viņai raksturīgo skanējumu.