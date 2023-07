Dziesmu un deju svētku norišu vietās uzstādīti 25 depozīta punkti

Svētku teritorijā izvietotās depozīta iepakojumu savākšanas vietas paredzētas tikai iepakojumu nodošanai un desmit centu depozīta maksu par nodoto iepakojumu tajās saņemt atpakaļ nevarēs.

Kā norāda DIO, vietās ar lielāko cilvēku plūsmu ir uzstādīti īpaši lielie depozīta grozi - trīs Mežaparkā, pieci Daugavas stadionā un pa vienam lielajam depozītam grozam - Esplanādē, Līvu laukumā, Doma laukumā, Vērmanes dārzā, Andrejsalā, Arēnā Rīga. Pārējās norises vietās arī ir "Mangaļi" depozīta nodošanas punkti.

Svētku lielākajās norises vietās, Mežaparkā un Daugavas stadionā, DIO no 6.jūlija vienreiz dienā nodrošinās depozītu grozu iztukšošanu.

Jau ziņots, ka "Mangaļi" ir viens no svētku oficiālajiem atbalstītājiem un bez maksas nodrošina minerālūdeni uz visu svētku norises laiku - kopā 322 586 ūdens pudeles.

DIO pagājušajā gadā, kad Latvijā sāka darboties depozīta sistēma, strādāja ar 18,474 miljonu eiro apgrozījumu un 4,086 miljonu eiro peļņu.

Kompānija reģistrēta 2020.gadā, un tās pamatkapitāls ir 124 500 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18,07%), SIA "Coca-Cola HBC Latvia" (18,07%), SIA "Cido grupa" (12,05%), AS "Cēsu alus" (12,05%), AS "PET Baltija" (12,05%), AS "Aldaris" (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).