Sārts: racionāli nav redzami ieguvumi no incidenta izraisīšanas Zaporižjas AES

Sārts atgādināja jau iepriekš savos komentāros pausto, ka, krieviem vairāk neveicoties frontē, lielāks risks tiem kļūt neracionālākiem. "Racionāli es neredzu, ko tas šobrīd dotu Krievijai, bet atkal rodas jautājums, cik joprojām Krievijā racionāli ir spējuši palikt spēlētāji," uzsvēra eksperts.

Sārts norādīja, ka Krievijas sāktajā karā Ukrainā šāds incidents būtu pamatīgs eskalējošs solis.

"Jo vājāks Putins ir un jūtas, jo uz ekstrēmākām darbībām viņš ir gatavs. Ko tas tieši šādā situācijā varētu dot ir grūti pateikt. Es gan vairāk sliektos, ka nē, bet izslēgt to nevar," norādīja Sārts.

Atgādinot par racionāliem faktoriem, Sārts uzsvēra, ka incidenta gadījumā radiācija var izplatīties jebkurā virzienā. "Jā, visi redzēs, ka krievi gatavi uzspridzināt AES, bet ko tas tieši mainīs situācijā no Krievijas pozīcijām skatoties? Tas, manuprāt, tikai palielinās Rietumu atbalstu Ukrainai," uzsvēra Sārts.

Kā vēstīts, ikvakara videouzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu datiem Krievija Zaporižjas AES ir "uzstādījusi priekšmetus, kas līdzīgi sprāgstvielām".

"Iespējams, lai imitētu triecienu spēkstacijai. Varbūt viņiem ir kāds cits scenārijs. Bet jebkurā gadījumā pasaule to redz," teica Ukrainas prezidents.

Iepriekš Ukrainas bruņotie spēki brīdināja par "iespējamu provokācijas gatavošanu Zaporižjas elektrostacijas teritorijā tuvākajā laikā".

Pēc to rīcībā esošās informācijas, uz trešā un ceturtā reaktora ārējā jumta esot novietoti "ārēji priekšmeti, kas līdzīgi sprāgstvielām".

"To detonācijai nevajadzētu sabojāt energoblokus, bet tie var radīt iespaidu par apšaudi no Ukrainas puses," teikts paziņojumā, brīdinot, ka Krievija par to izplatīs dezinformāciju.

Par to, ka Maskava varētu būt iecerējusi provokācijas, liecina Krievijas valsts atomenerģijas korporācijai "Rosatom" ģenerāldirektora padomnieka Renata Karčaas otrdien teiktais, ka šonakt Ukrainas armija mēģināšot uzbrukt Zaporižjas AES, izmantojot augstas precizitātes ieročus un trieciendronus.

Karčaa arī apgalvoja, ka Ukrainas bruņotie spēki kodolspēkstacijai došot triecienu ar raķeti "Točka-U", kurai būšot ar radioaktīvajiem atkritumiem pildīta kaujas galviņa.