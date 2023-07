FOTO: Latvijas ukraiņi uz fronti nosūta motociklus bezpilota lidaparātus

Motociklus lūdza Ukrainas bruņoto spēku Mihaila Beļinska vārdā nosauktās jūras kājnieku 36. brigādes kareivji.

“Pie mums vērsās karavīri ar lūgumu pēc krosa motocikla – tas ir motocikls, kas piemērots braukšanai pa nelīdzeniem ceļa segumiem un pa neiebrauktām vietām. Sākotnēji bijām nedaudz pārsteigti par šādu neparastu prasību. Bet motocikli ir nepieciešami, lai pēc iespējas nemanāmi pietuvotos uguns līnijai un piegādātu munīciju. Šajās vietās ar auto to izdarīt ir sarežģīti un bīstami. Pirmkārt, mašīna ir lielāka un pa to viegli trāpīt, bet motocikls kā mērķis ir daudz grūtāk sasniedzams. Tas, protams, ir skaļš, bet tajā pašā laikā ļoti ātrs un ar to viegli var izbraukt praktiski jebkur, tostarp pa koridoru mīnu laukā. Puiši kaujas uzdevumos jau ir izmantojuši motociklus un ir pārliecinājušies, ka tie ievērojami palīdz un samazina dzīvības briesmu līmeni,” stāstīja platformas STOPIFY līdzdibinātājs un vadītājs Māris Upenieks.

Papildus motocikliem STOPIFY nodod Ukrainas aizstāvjiem arī pikapu "Mitsubishi L200", vairākus dronus – "DJI Mavic 3T" un "Autel MAX 4T", kam klāt nāk papildu akumulators. Tāpat kravā ir arī planšetes, termovizori, pārnēsājamās ūdens attīrīšanas sistēmas, "Ecoflow" stacijas ar saules paneļiem un dažāda veida aprīkojums.

Pateicoties uzņēmuma "Latvijas Finieris" finansējumam, "Viche" uz fronti nosūtīja vairāk nekā 40 vasaras formas tērpu komplektu (flīsa jaka, bikses, zem bruņu vestes velkama jaka, divi krekliņi, zeķes un apavi), tēmekļus, akumulatorus droniem, tehnikas remontam nepieciešamus instrumentus un citas lietas, ko bija pieprasījuši kareivji.

Pianists Andrejs Osokins pievienoja kravai 420 pārtikas produktu komplektus, bet Latvijas Mednieku savienība nodeva 500 bundžu brieža gaļas konservu. Biedrība "TEV" papildināja kravu ar mitro salvešu kārbām.

“Kravu saņēmēju mums ir daudz. Pirmkārt, tie ir Ukrainas aizstāvji – Ukrainas bruņoto spēku, Nacionālās gvardes, robežsardzes un dažādu citu struktūru kaujas vienību rindās karojošie militāristi. Tie ir tie, kas atrodas pirmajās rindās. Un, protams, atbalsts regulāri tiek sūtīts arī sabiedriskām organizācijām, kas sniedz palīdzību civilajiem iedzīvotājiem. Kopā ar mūsu daudzajiem partneriem un šo brīnišķīgo un tik ļoti atsaucīgo Latvijas tautu - mēs esam spēcīga komanda. Un mēs uzvarēsim!” pārliecināti sacīja "Viche" valdes priekšsēdētāja Oksana Sičko.

Degvielas uzpildes staciju tīkls "Virši" nodrošina ar degvielu visu konvojā esošo transportu. Gan automobiļi, gan visi pārējie transporta līdzekļi dodas ceļā dodas vēl ar papildu degvielas tilpnēm bagāžā – gadījumam, ja frontē rastos sarežģījumi sagādāt degvielu. Šī degviela tiek pildīta kannās, ko ziedo uzņēmums "Valpro".