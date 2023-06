Ķirsis saskata iespējas Rīgas domi paglābt no ārkārtas vēlēšanām

Politiķis intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" atzina, ka vēl pirms vairākiem mēnešiem Rīgas domē izskanējis, ka kolēģi no "Progresīvajiem" vēlas iet uz ārkārtas vēlēšanām. Ķirša ieskatā tas toreiz esot izklausījies "absolūti neloģiski un nesaprātīgi", taču tagad vicemērs nevarot izskaidrot savu kolēģu uzvedību pēdējās nedēļās.

"Ir bērnišķīga laika vilkšana, bērnišķīga uzvedība sēžu laikā," pauda Ķirsis, tāpēc viņš nebrīnītos, ka ārkārtas vēlēšanu panākšana arī varētu būt bijis viņu mērķis.

No "Progresīvajiem" un pilsētas mēra Mārtiņa Staķa (PP) kā no vadošajiem domes pārstāvjiem tiek gaidīts redzējums par turpmāko darbu.

""Jaunā vienotība" ir nākusi strādāt, bet diemžēl neredzu, ka kolēģiem būtu vēlme kaut ko darīt. Es gan teiktu, ka iespēja noteikti vēl ir," teica Ķirisis.

"Par/Progresīvie" (PP) Rīgas domes frakcija aicinās koalīcijas partnerus uz sarunām, lai mēģinātu vienoties par kopīga darba turpināšanu un turpmāku atbalstu Rīgas mēram Mārtiņam Staķim (PP), šorīt TV3 pauda PP frakcijas vadītājs Mārtiņš Kossovičs.

Pēc viņa vārdiem, PP esot svarīgi, lai kopīgi sāktā godīgā Rīgas domes politiskā pārvaldība turpinātos, tāpēc "iesim pie galda, sēdēsim un runāsim". Sarunas pašlaik plānotas nākamnedēļ.

PP aicināšot "paiet katram pusmetru atpakaļ", "ieelpot trīsreiz" un kopīgi izdomāt, kā materiālus par iespējamiem pārkāpumiem Rīgas ielu remontos aiznest uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, lai tas tos pārbaudītu.

Jau ziņots, ka 16. jūnijā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rīkojumu uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata atstādināti Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Amatpersonas atstādinātas pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas un tam sekojošas dienesta pārbaudes. Pārbaudes laikā esot konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par prettiesisku un nesaimniecisku rīcību departamenta veiktajos ielu asfalta seguma atjaunošanas darbos.

Šis jautājums izgaismojis nesaskaņas starp koalīcijas partneriem "Jauno vienotību" (JV) un "Par/Progresīvie", pusēm atšķiroties viedokļiem, kam būtu jāizmeklē iespējamie pārkāpumi.

29. jūnijā pēc vairāku stundu ilgiem strīdiem un pārmetumiem Rīgas dome atbalstīja JV rosināto lēmumprojektu par jaunas komisijas izveidi iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai Satiksmes departamentā. Debates bija tik asas, ka atsevišķi deputāti pieļāva, ka šīs nesaskaņas var izraisīt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.

JV iesniegtais un domes atbalstītais lēmumprojekts paredz uzdot Rīgas pilsētas izpilddirektoram disciplinārlietas izmeklētāju Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieku Māri Knoku aizstāt ar disciplinārlietu izskatīšanas komisiju. Komisijā plānots iekļaut amatpersonas no Rīgas domes centrālās administrācijas, proti, Juridiskās pārvaldes, Pilsētas attīstības departamenta un Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes.

Lai nodrošinātu procesa caurskatāmību, komisijai ar domes lēmumu plānots uzdot savā darbā kā novērotājus ar padomdevēja tiesībām piesaistīt pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna", Latvijas Būvinženieru savienības, Rīgas apkaimju alianses.

JV vērsa uzmanību uz to, ka, pārbaudi uzticot Rīgas domes izpilddirektora Jāņa Langes biroja darbiniekiem, pastāv interešu konflikta risks. To rada apstāklis, ka no amata atstādinātajām Satiksmes departamenta amatpersonām šī gada aprīlī ar izpilddirektora rīkojumu uzdots ceļu un pievedceļu seguma atjaunošanas darbus veikt ceļu uzturēšanas līgumu ietvaros, kas citā izpilddirektora rīkojumā, kas izdots šī gada jūnijā par disciplinārlietas uzsākšanu, atzīti par saimnieciski neizdevīgiem.