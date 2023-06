Pārtraucot sēdi, Rīgas dome nepieņem lēmumu par komisijas izveidi pārkāpumu izmeklēšanai Satiksmes departamentā

Staķis atsaucās uz frakciju vienošanos, ka domes sēdes notiek līdz plkst.21. Lai gan deputāti aicināja domes sēdi pagarināt, Staķis to nedarīja un paziņoja, ka tā turpināsies ceturtdien plkst.14.

Jautājuma izskatīšanā koalīcijas partneri "Jaunā vienotība" (JV) un "Par/Progresīvie" (PP) veltīja viens otram dažādus pārmetumus.

Balsojot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, PP frakcijas vadītājs Mārtiņš Kossovičs norādīja, ka JV deputāti draud darbiniekiem, kas izmeklē iespējamos pārkāpumus, un mēģina izmeklēšanu novilcināt. Viņš pārmeta JV politisko divkosību.

Savukārt vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) pārmeta PP likumu un iekšējos normatīvo aktu neievērošanu.

PP deputāte Zane Pūpola izteicās, ka JV deputāti uzvedas kā bērnudārzā. Tajā pašā laikā Sociālo jautājumu komitejas vadītājs Viesturs Kleinbergs (PP) uz domes sēdi bija paņēmis līdzi trauciņu ar ķiršiem, kurus ēda sēdes laikā.

Domes sēdē tika izmantoti visdažādākie ietekmes veidi, piemēram, laika vilcināšana, tehnisko pārtraukumu pieprasīšana u.c.

Šo domes lēmumprojektu iesniedza frakcija "Jaunā vienotība". Tas atklāja nesaskaņas domes koalīcijā un šodien deputātu bloka "Kods Rīgai" deputāti aicināja koalīcijas partnerus uz mediācijas sarunām, lai koalīcija neizjuktu.

JV iesniegtais lēmumprojekts paredz uzdot Rīgas pilsētas izpilddirektoram disciplinārlietas izmeklētāju Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieku Māri Knoku aizstāt ar disciplinārlietu izskatīšanas komisiju.

Komisijā plānots iekļaut amatpersonas no Rīgas domes centrālās administrācijas, proti, Juridiskās pārvaldes, Pilsētas attīstības departamenta un Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes.

Lai nodrošinātu procesa caurskatāmību, komisijai ar domes lēmumu plānots uzdot savā darbā kā novērotājus ar padomdevēja tiesībām piesaistīt pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna", Latvijas Būvinženieru savienības, Rīgas apkaimju alianses.

JV vērsa uzmanību uz to, ka, pārbaudi uzticot Rīgas domes izpilddirektora Jāņa Langes biroja darbiniekiem, pastāv interešu konflikta risks. To rada apstāklis, ka no amata atstādinātajām Satiksmes departamenta amatpersonām šī gada aprīlī ar izpilddirektora rīkojumu uzdots ceļu un pievedceļu seguma atjaunošanas darbus veikt ceļu uzturēšanas līgumu ietvaros, kas citā izpilddirektora rīkojumā, kas izdots šī gada jūnijā par disciplinārlietas uzsākšanu, atzīti par saimnieciski neizdevīgiem.

Lēmumprojekta sagatavotāji uzskata, ka pret Satiksmes departamenta amatpersonām ierosinātajās disciplinārlietās minētie pārkāpumi ir nopietni un apjomīgi, tādēļ aicina ievērot gan Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu, gan Rīgas domes iekšējos noteikumus, kas paredz, ka sarežģītās lietās disciplinārlietu izskata neatkarīga komisija.

Tas nodrošinātu, ka amatpersonu atbildība netiek izvērtēta vienpusīgi un ka atbildības izvērtēšanā nav iesaistītas amatpersonas, kuru pašu darbība vai bezdarbība būtu pakļaujama izvērtēšanai, kuras var būt ieinteresētas atbildības izvērtēšanas iznākumā vai kuras strādā šādu amatpersonu tiešā padotībā.

Jau ziņots, ka 16.jūnijā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rīkojumu uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata atstādināti Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Amatpersonas atstādinātas pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas un tam sekojošas dienesta pārbaudes. Pārbaudes laikā esot konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par prettiesisku un nesaimniecisku rīcību departamenta veiktajos ielu asfalta seguma atjaunošanas darbos.