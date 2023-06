Dziesmu un deju svētku norises būs klausāmas arī Latvijas Radio kanālos

„Dziesmu un deju svētki savieno paaudzes, un mums ir prieks, ka šo kopābūšanas sajūtu varēsim nodot arī Latvijas Radio klausītājiem. Latvijas Radio raidīs gan lielāko koncertu tiešraides, tai skaitā gan atklāšanas koncertu Svētku dalībniekiem, gan noslēguma koncertu no Mežaparka Lielās estrādes. Kopumā Latvijas Radio Svētku laikā pārraidīs 8 koncertu tiešraides un arī dalībnieku svētku gājienu. Tāpat liels prieks, ka vienā no dzīvīgākajām svētku artērijām – Esplanādē – būs sabiedrisko mediju Svētku studija, no kuras visas dienas garumā raidīs Latvijas Radio un vakarā arī Latvijas Televīzija,” tā Latvijas Radio galvenā redaktore Anita Brauna.



Latvijas Radio 1 svētdien, 2. jūlijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00 atspoguļos Svētku dalībnieku gājienu „Novadu dižošanās”, ko komentēs LR ētera personības Ingvilda Strautmane un Toms Grēviņš. Dalībnieku gājiens ir neatņemama svētku tradīcijas sastāvdaļa, kas kā upe vijas par galveno Rīgas ielu, aizsākoties pie Brīvības pieminekļa un noslēdzoties pie Dailes teātra. Savukārt 2. jūlijā plkst. 21.00 LR1 kopā ar Latvijas Radio 2 translēs atklāšanas koncertu Svētku dalībniekiem, ko komentēs Ingvilda Strautmane un Kaspars Mauriņš. No 3. līdz 8. jūlijam sabiedrisko mediju Svētku studijā Esplanādē LR1 tiešraidē raidīs tādas pārraides kā „Kā labāk dzīvot”, „Kultūras rondo” un „Ģimenes studija”.



Latvijas Radio 2 katru darba dienu no 3. līdz 7. jūlijam no plkst. 12.00 līdz 14.00 raidīs no Svētku studijas Esplanādē. Katru dienu programmas laikā studijā viesosies un uzstāsies gan Dziesmu un deju svētku dalībnieki, gan diriģenti. Viesu vidū būs gan tādi kori kā „Balsis”, „Maska” un Stokholmas latviešu koris, gan diriģenti un virsdiriģenti – Romāns Vanags, Ints Teterovskis, Aira Birziņa un citi, gan komponisti – Raimonds Tiguls, Zigmars Liepiņš un citi. Tāpat netiks aizmirsts arī par folkloras kopām. Savukārt pēc plkst. 13.00 LR2 ēterā skanēs sveicienu koncerts svētku dalībniekiem, kā laikā elektroniski vai klātienē būs iespēja nosūtīt sveicienu.

Latvijas Radio 3 – Klasika Dziesmu un deju svētku laikā pārraidīs 7 tiešraides un vienu ierakstu no dažādām Svētku norisēm. 30.06. plkst. 19.00 ēterā skanēs Garīgās mūzikas koncerts no Rīgas Doma. 1.07. teju visas dienas garumā – jau no plkst. 11.00 LR3 būs klausāma tiešraide no koru konkursa fināla „Koru kari”. 3.07. plkst. 21.00 ēterā būs tiešraide no Mežaparka Lielās estrādes, kur Kokaru zālē notiks diriģentu kora koncerts „Diriģents”. 4.07. plkst. 19.00 LR3 klausītāji tiešraidē varēs dzirdēt vokāli simfoniskās mūzikas koncertu „Šūpulis”. 5.07. plkst. 21.00 LR3 tiešraidē skanēs pūtēju orķestru koncerts „Laiks iet pāri”. 6.07. no plkst. 20.00 LR3 ēterā būs klausāma koru lielkoncerta „Tīrums. Dziesmas ceļš” tiešraide. 8.07. īsi pēc plkst. 20.00 LR3 ēterā skanēs kokļu mūzikas lielkoncerta „Laika upe” ieraksts. Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts „Kopā augšup” LR3 un Latvijas Radio 4 – Doma laukums tiešraidē izskanēs 9.07. no plkst. 19.30.

Tāpat no 3. līdz 7. jūlijam no plkst. 17.00 līdz 18.00 LR3 savus klausītājus ar dažādu viesu piedalīšanos tiešraidē uzrunās no Svētku studijas Esplanādē.



Latvijas Radio 4 – Doma laukums no Svētku studijas Esplanādē savus klausītājus uzrunās no 3. līdz 7. jūlijam no plkst. 16.00 līdz 17.00, izskanot raidījumam „Skaņas, domas, tikšanās”. Klātienē un ēterā būs dzirdami gan mazākumtautību kolektīvi, gan citi Svētku dalībnieki. LR4 visas nedēļas garumā vēstīs arī par ekspozīcijas „Dziesmusvētku telpa” artefaktiem. Bet no 30. jūnija katru rītu LR4 raidījumā „Doma laukums” izskanēs Svētku dienasgrāmata, kurā tiks vēstīts par interesantākajām Svētku norisēm.

Latvijas Radio 5 – Pieci.lv „Rīta radio” no 3. līdz 7. jūlijam raidīs no Svētku studijas Esplanādē. Raidījumu vadīs LR5 ētera personība Lota Ulmane un katru dienu būs arī īpašs viesvadītājs – kāds sabiedrībā zināms cilvēks ar Dziesmu un deju svētku pieredzi – grupas „Citi Zēni” solists Jānis Pētersons, dziedātāji Patrisha, MARTA un Markus Riva, kā arī grupas „Sudden Lights” solists Andrejs Zitmanis. Savukārt vakaros no plkst. 20.30 līdz 23.00 LR5 ēterā un Svētku studijā Esplanādē LR5 ētera personība Toms Putniņš turēs roku uz pulsa karstākajiem Dziesmu un deju svētku notikumiem, iesaistot Pieci.lv dīdžeju skolas jauniešus izaicinājumu pildīšanā un ugunīgāko svētku dalībnieku meklēšanā rubrikā „Kur tuss?”.



Sabiedrisko mediju Svētku studijā Esplanādē no 3. līdz 7. jūlijam no plkst. 18.00 līdz 19.00 raidīs Radio NABA, bet sestdien, 8. jūlijā, no plkst. 18.00 līdz 19.00 Latgales multimediju studija ar raidījumu „Kolnasāta”.



Svētku studijas programmai līdzi varēs sekot arī Latvijas Radio mājaslapā un sociālajos tīklos. Tāpat gandrīz visu Svētku studijā notiekošo, kā arī Latvijas Radio raidītos svētku koncertus būs iespējams klausīties vienuviet – interneta radio kanālā „Svētku studija”, kas būs pieejams Latvijas Radio mobilajā lietotnē un internetā.