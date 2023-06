Kossovičs pārmet JV politiķiem netiešu draudu izteikšanu Rīgas izpilddirektoram

Pēc Kossoviča vārdiem, draudi izpaužoties kā solījumi rosināt pārbaudi par izpilddirektora darbu, ja tikšot turpināta izmeklēšana par Satiksmes departamenta darbu.

Viņa vērtējumā, no JV puses tiekot meklētas iespējas pavilkt izmeklēšanu garumā, bet Ķirša tekstus, ka pārkāpumu šajā gadījumā neesot, Kossovičs nodēvēja par "miglas pūšanu acīs".

Kossovičs stāstīja, ka pārbaude esot apliecinājusi, ka pārkāpumi tikuši pieļauti, proti, ceļu remontu jomā neesot veikta nekāda uzskaite un darbu uzraudzība, dome tikai saņēmusi rēķinus un maksājusi "vienam jocīgam uzņēmumam, kas iesaistīts karteļa lietā, ar kuru līgums noslēgts iepriekšējā mēra Nila Ušakova (S) laikā". Lai arī sākotnēji tika ziņots par iespējamiem nesaimnieciskiem tēriņiem 7 miljonu eiro apmērā, tagad summa samazinājusies līdz 1,6 miljoniem eiro.

Jau ziņots, ka 16.jūnijā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora Langes rīkojumu uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata atstādināti Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Amatpersonas atstādinātas pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas un tam sekojošas dienesta pārbaudes. Pārbaudes laikā esot konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par prettiesisku un nesaimniecisku rīcību departamenta veiktajos ielu asfalta seguma atjaunošanas darbos.

Uz amatpersonu atstādināšanas laiku departamenta direktora pienākumu izpildītāja amatā iecelts Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītājs Edijs Pelšs, savukārt par biroja vadītāju - direktora vietnieka pienākumu izpildītāju - Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Slimbahs.

Vaivods viņam izvirzītajiem pārmetumiem nepiekrīt, pārmetot, ka pret viņu domes vadība vērš mobingu un neļauj piekļuvi dokumentiem, lai varētu sniegt paskaidrojumus disciplinārlietā. Vaivodu aizstāv arī Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV), kurš paudis bažas par ierosinātās dienesta pārbaudes objektivitāti.

Šīs ir pirmās lielās publiski redzamās domstarpības starp galvas pilsētas koalīcijas partneriem - PP un JV.

Pašlaik bezpartijiskais, bet savulaik no JV ievēlētais Rīgas domes deputāts Kaspars Spunde intervijā laikrakstam "Diena" pieļauj, ka šajos apstākļos iespējama Staķa gāšana no mēra amata.

"Divu gadu laikā, kopš Staķis vada Rīgas domi, esam strauji "progresējuši", sasniedzot to arogances līmeni, kādu piedzīvojām bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova desmitajā valdīšanas gadā," uzskata Spunde, "tagad šķiet, ka Staķa nepiemērotību un nespēju vadīt Rīgas domi ir atskārtuši arī citi koalīcijas partneri un tuvākajā laikā tas novedīs pie Staķa atlaišanas no mēra amata, kam oficiālais iemesls, protams, kalpos šis nopietnais pārkāpums saistībā ar komandējumu noformēšanu."

Spunde domā, ka pārbaude par Satiksmes departamenta darbu varētu būt mēģinājums novērst uzmanību no Staķa komandējumu jautājuma. "Neizslēdzu, ka šis ir uzmanības novēršanas manevrs, lai cik ačgārns no politiskās taktikas viedokļa tas arī liktos. Ar šo Staķis ir iecirtis publisku pļauku saviem uzticamākajiem koalīcijas partneriem - par satiksmes jomu pilsētā atbildīgajai JV, kā arī par satiksmes jomu atbildīgajam vicemēram Ķirsim un Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājam Pulkam personīgi," izteicies pašvaldības politiķis, "JV faktiski ir vienīgie, uz kuriem kopš pagājuša gada rudens turas esošais mērs. Minu, ka JV frakcija šobrīd jau būtu gatava nobalsot par mēra atstādināšanu, taču to kavē notikumi Saeimā un jautājums par iespējamām izmaiņām valdībā."

Spunde gan lēsis, ka pašlaik esot maz domnieku, kuru vēlētos uzņemties domes priekšsēdētāja pienākumus, ja tiktu gāzts Staķis.