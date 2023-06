Sasniegts depozīta sistēmas rekords: pēcsvētku dienā nodoti teju 2 miljoni depozīta iepakojumu

“Vērtējot atgriezto iepakojumu apjomu depozīta punktos visā Latvijā, esam gandarīti redzēt, ka tas krietni pārsniedzis aizvadītā gada pēcsvētku dienas rezultātus un esam sasnieguši depozīta sistēmas rekordu – 2 miljoni nodotu iepakojumu dienā. Vienlaikus redzam, ka pēdējās nedēļās dienā tiek nodoti vidēji 1,5 miljoni iepakojumu un depozīta sistēma tiek aktīvi lietota arī ikdienā. Salīdzinot ar pagājušo vasaru, taromātu tīkls ir pieaudzis par 22%, tāpēc šovasar iepakojumu nodošanas process iedzīvotājiem būs raitāks. Redzam arī to, ka kopumā iedzīvotāji ņēma vērā ieteikumus un visi līgotāji nesteidzās tukšo taru nodot Jāņu dienas rītā, turklāt lielākos apjomus centās nodot vietās, kur uzstādīti jaudīgāki taromāti. Lai izvairītos no garām rindām un nenoslogotu mazos veikalus, iesakām meklēt iepakojumu apjomam atbilstošākos depozīta punktus www.depozitapunkts.lv interaktīvajā kartē. Tāpat pirms svētkiem veicām arī nepieciešamos sagatavošanās darbus ar tirgotājiem, tostarp notiek biežākas tukšo iepakojumu izvešanas no veikaliem, tādēļ uzskatu, ka ar lielajiem tukšās taras apjomiem gan tirgotāji, gan operators šovasar veiksmīgi tika galā,” norāda SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Svētku laikā alus aizvien cieņā – nodoti 870 tūkstoši alus iepakojumu

Kā liecina DIO rīcībā esošie dati par atgriezto iepakojumu veidiem, vispopulārākais dzērienu iepakojums, kas ticis nodots pēcsvētku dienā, ir alus pudeles – tās sastādīja 45% no visiem nodotajiem iepakojumiem jeb 870 tūkstošus vienību.

Visvairāk depozīta iepakojumus nodeva Rīgas reģiona iedzīvotāji, taču neatpalika arī Vidzemē dzīvojošie, kas nodeva 17% no visiem atgrieztajiem iepakojumiem. Vienā reizē depozīta punktos nodoti vidēji 23 iepakojumi. “Daļa Jāņu brīvdienās iegādāto dzērienu iztukšotā vai neiztukšotā veidā aizvien atrodas iedzīvotāju mājokļos, tādēļ paredzam lielus nodoto iepakojumu apjomus arī tuvāko dienu laikā. Arī šķirošanas centrs jau vairāk nekā mēnesi strādā pastiprinātā režīmā, dienā apstrādājot vidēji 1,5 miljonus tukšās taras vienību. Esam guvuši labu pieredzi jau pērn, depozīta sistēmas pirmajos Jāņos, tādēļ paredzams, ka šo gadu aizvadīsim mierīgi un bez aizķeršanās,” pauž Stūrītis.