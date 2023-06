Zīle: Valdība agonē, un JV gaida, kad NA vai AS kļūdīsies

Pēc Valsts prezidenta vēlēšanām JV ir sākusi sarunas gan ar koalīcijas, gan opozīcijas partijām par risināmiem politiskiem jautājumiem. JV līdz šim vairāk uzsvērusi, ka sarunu mērķis esot panākt virzību jautājumos, kuru risināšana valdībā stagnējot, savukārt koalīcijas partneri no "Apvienotā saraksta" (AS) un NA vērtē, ka sarunu mērķis esot panākt izmaiņas valdošajā koalīcijā, ko abas partijas neatbalsta, tāpēc uz sarunām piecu partiju formātā nenāk.

Zīles skatījumā, pašlaik vērojams, ka JV, kas Saeimas vēlēšanās ieguva lielāko balsu skaitu, mēģina palielināt ietekmi. "Tagad valdība agonē, pieņemu, Kariņš un JV gaida, kad NA vai AS kļūdīsies. Tad norādīs uz sliktiem politiķiem, kas nogāž valdību, un radīsies iespēja veidot solīto paplašināto valdību. Visdrīzāk ne ar Kariņu kā premjeru, bet citu JV līderi," izteicies politiķis.

Paplašināt koalīciju JV vēloties, jo tad varētu nerēķināties ar atsevišķu koalīcijas dalībnieku domām, kas esot jāņem vērā tagad, un pildīt JV programmu, uzskata Zīle.

Arī viņš paudis nostāju, ka esošo koalīciju nav iespējams vienkārši paplašināt. "Paplašināt koalīciju (...) nozīmē jaunu valdību. Jo nevar paplašināt esošo valdību, pret kuras programmu nobalsoja divi potenciālie jaunpienācēji." NA politiķa skatījumā, pārmaiņām koalīcijā tomēr būtu jānotiek, jo "ZZS nav nekādi pirmziemnieki politikā un prasīs kārtot parādus", bet JV būtu grūti teikt - nē, paliekam ar veco koalīciju.

Zīle domā, ka JV nevēlas paši gāzt savu valdību, jo "tas nebūs diez ko populāri", tāpēc notiekot vilcināšanās. Valdības krišana ticamāka esot pēc NATO samita, kas notiks jūlija vidū. "Domāju, JV jāsaņemas. (...) Ja viņi tik daudz apsolījuši jaunajiem partneriem valdības veidošanā, premjeram pašam jāpiesaka vecās valdības atkāpšanās," piebildis politiķis.

"Cienu Kariņa veikumu iepriekšējā četrgadē. Nav nosodāma vēlme strādāt Eiropas politikā, bet tad par to jāpasaka. Jāatlaiž valdība, jāatzīst, būšu līdz Eiroparlamenta vēlēšanām un eirokomisāra nominēšanai nākamās valdības ārlietu ministrs, un neslēpt no sabiedrības," izteicies Zīle, vienlaikus gan atzīstot, ka nezina, vai JV darbam nākamajā Eiropas Komisijā uz trešo termiņu virzīs Valdi Dombrovski vai "iekšējās pārrunās amats apsolīts Kariņam".

Taujāts, vai NA ir gatava palikt opozīcijā, Zīle paudis viedokli, ka NA nenokļūs opozīcijā, bet, ja nokļūs, tad ne uz ilgu laiku. "Kaut gan, paklausoties potenciālos jaunienācējus Viktoru Valaini no ZZS, arī "Progresīvos", viņi vairāk vēlas "šauro" koalīciju, savukārt JV tas nav galvenais. Tā vēlas to plašāku. Jautājums, ko viņi valdības veidošanas gaitā var izdarīt ar AS - nedomāju, ka tagad AS var saplēst, bet varbūt var pie jaunām sarunām. NA nevarēs sašķelt, tas ir droši," paziņojis Zīle.

Arī Zīle paziņojis, ka NA nestrādāšot vienā koalīcijā ar "Progresīvajiem", jo "viņi izteikti uzbrūk mums".