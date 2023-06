"Skaņu mežā" uzstāsies Pulicera balvas mūzikā laureāts Čakons — cilvēks ar neparastu biogrāfiju

Čakons pērn kļuva par pirmo Amerikas pamatiedzīvotāju, kas saņēmis Pulicera balvu mūzikā. Mūziķis bērnību pavadīja Navahu rezervātā Arizonā. Viņa vectēvs bija tradicionālās Navahu mūzikas dziedātājs, un šajā periodā viņš daudz klausījās radio mūziku, kā arī kantrī un smago metālu.

Čakons jau no bērnības mācījās klavierspēli. Viņa ģimene vēlāk pārcēlās uz Ņūmeksiku, kur viņš sāka spēlēt ģitāru un elektroniku. Čakons patlaban dzīvo Ņujorkā kopā ar sievu Kendisu Hopkinsu, kas vada organizāciju "Forge Project". Čakons ir mācījies Kalifornijas Mākslas institūtā pie tādiem mūziķiem kā Mortons Subotniks, Maikls Pizaro, Džeimss Tenijs un Vadada Leo Smits.

Festivāla rīkotāji atzīmē, ka Čakona solo koncertus reizēm veido trokšņu mūzika ar atsaucēm uz Amerikas dienvidrietumu pamatiedzīvotāju tradicionālo mūziku, taču reizēm tie ir arī konceptuāli priekšnesumi, kuros elektroakustika un kolāžmūzika vijas ar sociālpolitiskām tēmām, kas izklāstītas ar balss ierakstu palīdzību.

Liela nozīmē daudzās Čakona kompozīcijās ir telpiskumam un spēlētāju fiziskajam izvietojumam. Tā tas ir arī gadījumā ar lielam ansamblim rakstīto darbu "Voiceless Mass", par ko Čakons saņēmis Pulicera balvu. Darba pirmatskaņojums notika Svētā Jāņa katedrālē Milvoki, taču tas izpildāms jebkurā templī.

Spēlētāju apakšgrupas tika izvietotas viscaur baznīcai, tostarp publikas vidū. Darbs ar ironiju uzlūko faktu, ka ticis rakstīts Pateicības dienas koncertam, un lai arī tā nosaukumā ir vārds "mise", tajā nav nevienas dziedošas balss, simbolizējot bieži ignorēto Amerikas pamatiedzīvotāju kopienu.

Festivālā "Skaņu mežs" gaidāms arī stīgu kvartets "Journey of the Horizontal People", kas savulaik rakstīts ansamblim "Kronos Quartet", taču ar cerību, ka to ar laiku savā repertuārā iekļaus arī citi mūziķi no dažādām vecuma grupām un sociāliem foniem.

Šo darbu festivālā izpildīs ansamblis "Mivos Quartet". Kolektīvu veido vijolnieces Olīvija De Prato un Maja Benardo, altists Viktors Lourijs Tafoija un čellists Tailers Dž. Bordens. Kvartets sadarbojies gan ar popmūziķi Solu Viljamsu, gan ar tādiem "Skaņu mežā" iepriekš iesaistītiem mūziķiem kā Neits Vūlijs, Džordžs Lūiss un Patriks Higinss no grupas "Zs".

Festivāls ilgs no 6. līdz 8.oktobrim. Čakona solo priekšnesums un kvarteta "Mivos" koncerts notiks 7.oktobrī. Festivāla laikā notiks arī komponista meistarklase Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. "Skaņu meža" meistarklases noritēs 29.septembrī, kā arī 5.oktobrī un 6.oktobrī.