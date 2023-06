Rīgas pašvaldība aicina sausuma laikā nepļaut zāli un piedalīties koku laistīšanā

Zāles pļaušana

Rīgas pilsētas izpilddirektors šonedēļ nosūtījis vēstuli pašvaldības uzņēmumiem un departamentiem, kurā aicina nodrošināt ilgtspējīgu zāliena apsaimniekošanu un saimnieciski rīkoties ar pašvaldības, iedzīvotāju un namīpašnieku līdzekļiem, zaļās teritorijas uzturēšanai nodrošinot zāliena papildu laistīšanu, bet pļaušanu veikt tikai izteikti nesakoptu (aizaugušu) teritoriju sakopšanai.

Ieviešot ilgtspējīgākas un bioloģisko daudzveidību veicinošas prasības, Rīgas pašvaldība jau vairāk nekā pirms gada veica izmaiņas noteikumos, nosakot, ka neapbūvētās nekustamo īpašumu teritorijās zāle jāpļauj krietni retāk. Zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus tikai 2 metrus platā zonā uz katru pusi no publiskā lietošanā esošām piebrauktuvēm, piebraucamajiem ceļiem, autostāvvietām, gājēju ietvēm, gājēju ceļiem un laukumiem. Visu pret publisku vietu vērsto teritoriju var pļaut ne retāk kā divas reizes gadā.

Koku laistīšana

“Šī ir nebijusi situācija! Tik sausi Rīgas dārzi un parki jūnijā, kad ieaugas pavasarī stādītie kociņi un krūmi, kā arī sakuplo un sazied vasaras puķu dobes, nekad vēl nav bijuši,” uzsver “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs Aigars Pencis. Viņš piebilst, ka augiem ir ļoti nepieciešams lietus. Tikai tas spēj tiem dot nepieciešamo spēku, krāsu un košumu.

Tāpēc “Dārzu un parku” darbinieku prioritāte šobrīd ir puķu dobju, apstādījumu un jauniestādīto kociņu laistīšana. Šie darbi tiek veikti ar 12 tehnikas vienībām, no kurām daļa ir pielāgota puķu, krūmu un koku laistīšanai. Darbus uzņēmums iespēju robežās organizē divās maiņās: no rīta un vakarā. Rīta darbi dārzos un parkos tiek sākti sešos no rīta, bet vakara laistīšana sākas pēc sešiem, kad saules starojums nav tik intensīvs. Tāpat stādījumi tiek “pabaroti” ar tiem nepieciešamām vielām, jo pretējā gadījumā tie šādos, ekstremālos apstākļos neizdzīvotu.

Darbus uzņēmums plāno tā, lai vismaz 2-3 reizes nedēļā aplietu vairākus simtus puķu dobju, ziedu piramīdas, vāzes, puķu sienas un grozus. Vismaz reizi nedēļā tiek salieti ilggadīgie stādījumi, skujeņi, kā arī šogad un pērn iestādītie koki.