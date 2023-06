Pusgada laikā taromātos labdarībai novirzīti vairāk nekā 155 tūkstoši eiro

Saziedotie līdzekļi praktiskas palīdzības veidā turpina nonākt pie saņēmējiem, nodrošinot dažādas ikdienā nepieciešamas preces, tostarp pārtiku, apģērbu, medikamentus un skolas preces, kā arī nosedzot dažādus akūtus pakalpojumus.

“Paldies Depozīta Iepakojuma Operatoram par iespēju depozīta iepakojumu pārvērst par reālā un praktiskā atbalstā grūtībās nonākušajiem! Depozīta ziedotāji ik mēnesi sagādā cienīgas vecumdienas Latvijas sirmgalvjiem, nodrošina mieru un māju sajūtu Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā, kā arī mūsu četrkājainajiem ķepaiņiem satikt savus īstos draugus un mājas, “ stāsta Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

“Sakām lielu paldies ikvienam iedzīvotājam, kas savu depozīta maksu izvēlas novirzīt labdarībai un palīdzēt līdzcilvēkiem. Taromāti sniedz iespēju ziedot visa gada garumā, taču aktīvajā vasaras sezonā, kad iedzīvotāju dzērienu patēriņš būtiski pieaug un tiek nodots lielāks iepakojumu daudzums, ikvienam ir iespēja noslēgt Jāņu svinības vai vienkārši laiskas brīvdienas uz pozitīvas nots un vismaz daļu depozīta maksas novirzīt labdarībai,” aicina SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Visvairāk ziedo rīdzinieki un Vidzemes reģionā dzīvojošie

Dati par ziedošanas aktivitāti liecina, ka Rīgas iedzīvotāji taromātos labdarībai novirzījuši 38% no kopējā ziedojumu apjoma jeb vairāk nekā 58 tūkstošus eiro, lielāko summu ziedojot patversmes ķepaiņu un Ukrainas bēgļu bērnu atbalstam. Tāpat jāizceļ arī Vidzemes reģiona iedzīvotāji, kuri grūtībās nonākušajiem ziedojuši vairāk nekā 32 tūkstošus eiro. Aktīvāko ziedotāju vidū, kā ierasts, ierindojas arī Pierīga un Kurzeme, labdarības mērķiem novirzot attiecīgi 16% un 13% no saziedotās kopsummas.

Ziedojumi ļauj iegādāties gan ikdienā nepieciešamo, gan akūtas preces un pakalpojumus

Ziedotāju atbalsts ļāvis palīdzēt dzīvnieku aizsardzības biedrībām sniegt atbalstu 838 bez savas ģimenes un mājām palikušiem dzīvniekiem. Par ziedojumiem nodrošināts patversmes darbs četru mēnešu periodā, dzīvniekus uzņemot, tos aprūpējot un palīdzot tiem atrast jaunas mājas un uzticamus saimniekus. Ņemot vērā lielo ziedojumu apjomu, izdevies palīdzēt ne tikai ar pārtikas iegādi, bet arī citām nozīmīgām izmaksu pozīcijām, kuras citkārt būtu ļoti sarežģīti nosegt pašu spēkiem. Finansējumu kopumā saņēma 6 dzīvnieku aizsardzības biedrības gan no Rīgas, gan reģioniem: biedrība "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa", biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele", biedrība "ASTES un ŪSAS" no Alūksnes, "Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība", biedrība "Otrā māja dzīvniekiem" no Augšdaugavas novada un kaķu palīdzības centrs "Remi".

“2023. gada sākumā katru mēnesi esam uzturējuši vidēji 15 suņus un 40-50 kaķus. Mums kā mazai reģiona patversmei nav tik daudz ziedotāju kā lielo pilsētu patversmēm, tādēļ ļoti novērtējam jebkuru atbalstu patversmes darbības nodrošināšanai. Apjomīgu izdevumu daļu veido elektrības, ūdens, atkritumu izvešanas pakalpojumi, kā arī internets regulārai patversmes videonovērošanas darbībai. Par saziedotajiem līdzekļiem izdevies apmaksāt arī rēķinus par veterinārajiem pakalpojumiem, piemēram, vakcinācijām, sterilizācijām un citām ikdienas procedūram. Tā kā patversmē dzīvojošie ķepaiņi slimo daudz biežāk, jo vairumā gadījumu tie nāk no ielas vai citiem nepiemērotiem dzīves apstākļiem, nereti dzīvniekus nākas ārstēt ar antibiotikām, veikt asins analīzes, kā arī neplānotas operācijas. Šī pozīcija mums vienmēr sastāda lielāko izdevumu daļu,” par savu ikdienu stāsta Alūksnes biedrības “ASTES un ŪSAS” pārstāvis/-e.

Par saziedotajiem līdzekļiem atbalsts sniegts arī 29 senioriem, palīdzot nosegt kurināmā (malkas un brikešu) un pārtikas izdevumus, atsevišķos gadījumos sniegta palīdzība arī iedzīves pārvešanai uz pansionātu. Viena no jomām, kurā senioriem nepieciešami vislielākie finansiālie resursi, ir ārstniecība. Pateicoties ziedotāju atsaucībai, trūcīgajiem Latvijas sirmgalvjiem iegādāti nepieciešamie medikamenti un brilles, kā arī nodrošināti dažādi tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, skābekļa koncentratoru noma, sniegts līdzmaksājums kāpņu pacēlāja ierīkošanai un mājokļa pielāgošanai. Tāpat palīdzība novirzīta arī paliatīvās aprūpes pacientiem, nodrošinot cieņpilnas vecumdienas, gan sagādājot aprūpes preces, gan apmaksājot uzturēšanos paliatīvajā nodaļā.

Savukārt vislielākais atbalsts Ukrainas bēgļu bērniem, kuri pagaidu patvērumu no kara raduši Latvijā, aizvien tiek sniegts, nodrošinot datorus attālināto mācību organizēšanai. “Lai saglabātu savu identitāti, valodu un kultūru, ukraiņu bērni mācās gan Ukrainas skolā attālināti, gan apmeklē Latvijas skolu klātienē. Tā bērniem ir ļoti liela slodze, taču viņi ir motivēti apgūt latviešu valodu, lai labāk integrētos klātienes skolā Latvijā, vienlaikus nezaudējot saikni ar savām mājām Ukrainā. Diemžēl ukraiņu ģimeņu ikdiena ir izaicinājumu pilna – vecākiem ir grūti atrast labi atalgotu darbu, un rūpes rada arī ikdienas dārdzība, – tāpēc ziedotāju atbalsts tiek augstu novērtēts,” stāsta Rūta Dimanta. Par ziedojumiem sniegts arī sociāls atbalsts latviešu valodas mācību apmaksai, kā arī pārtikas un higiēnas preču iegādei. Tāpat apmaksāti nepieciešamie ārstniecības izdevumi, visbiežāk akūta zobārstniecība, briļļu iegāde, medikamenti, operācijas, kā arī attīstošās ABA nodarbības bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Kopumā par iedzīvotāju novirzītajiem ziedojumiem palīdzību saņēmuši 208 Ukrainas bēgļu bērni.