Tostarp jauniem mājokļiem cenas attiecīgajā periodā palielinājušās par 18%, bet lietotiem mājokļiem - par 3,3%.

2023.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2022.gada ceturto ceturksni, mājokļu cenas saglabājušās nemainīgas. Tostarp jauniem mājokļiem cenas samazinājušās par 1,8%, bet lietoti mājokļi bija par 0,6% dārgāki.

Salīdzinot ar 2015.gadu, mājokļu cenas šogad pirmajā ceturksnī bija par 86,7% augstākas. Jauniem mājokļiem cenas attiecīgajā laika periodā pieaugušas par 77,1%, bet lietotiem mājokļiem - par 89,6%.

Mājokļa cenu indekss aptver visus mājokļu pirkumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām, no vienas puses, un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm, no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.