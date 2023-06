ZZS gatava piedalīties Kariņa rosinātajās piecu partiju sarunās

ZZS "protams, piekrīt" piedalīties šādā sarunā un piecu partiju apsēdināšanu pie viena galda vērtē kā loģisku notikumu gaitu, sacīja ZZS frakcijas vadītājs. Šādas konsultācijas par iespēju strādāt kopīgi valdībā var tikai palīdzēt, lai īstenotu ne tikai Kariņa, bet arī ZZS aktualizētās lietas, atzīmēja politiķis.

Tas, ka abi pārējie pašreizējās koalīcijas partneri uzskata, ka valdības darbā "viss ir kārtībā" un ka var turpināt strādāt tāpat kā pašlaik, liecina par absolūtu izpratnes trūkumu par to, kāda ir situācija, atzīmēja Valainis.

"Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) iebilst pret koalīcijas paplašināšanu.

Komentējot AS piedāvāto semināra rīkošanu starp trīs koalīcijas partijām, ZZS frakcijas vadītājs uzsvēra, ka mūsdienās ar tādām metodēm kā "divdiennieki" un "alkohola palietošana" nerisina politiskos jautājumus.

Vaicāts par AS un NA iebildumiem koalīcijas paplašināšanai, Valainis atzīmēja, ka grūti paredzēt, ar kādu rezultātu šādas sarunas noslēgtos. ZZS nebaidās no šādām sarunām un šādā tikšanās reizē vēlas saprast AS un NA redzējumu, kā valstij savā attīstībā iegūt "atspērienu".

Opozīcijas politiķim abu partiju pretestība valdības paplašināšanai izskatās pēc viņu turēšanās pie krēsliem, pēc mērķa saglabāt pašlaik ieņemtos politiskos amatus.

Valainis uzsvēra, ka ZZS, esot opozīcijā gan iepriekšējā, gan šajā Saeimā, ir izšķīrusi vairākus Latvijai svarīgus jautājumus, tajā skaitā pirms pāris nedēļām nodrošinot tāda nākamā Valsts prezidenta ievēlēšanu, par kura rīcību sabiedrība var justies droši. Arvien vairāk iedzīvotāju ierauga ZZS valstisko pieeju šādu jautājumu risināšanā, šādu pārliecību pauda frakcijas vadītājs.

Valainis jau iepriekš norādījis, ka ZZS gatava piedalīties tādā koalīcijā, kas atteiksies no stagnācijas izglītības, veselības, iekšlietu, satiksmes, nekustamo īpašumu (NĪ) kadastrālo vērtību un citās jomās.

Kā ziņots, Kariņš rosinās kopīgu sarunu starp "Jaunās vienotības" (JV), NA, AS, ZZS un "Progresīvo" pārstāvjiem.

Valdības vadītājs cer šādā sarunā panākt vienošanos par piecām partijām kopīgi paveicamajiem darbiem. Atkarībā no grafiku salāgošanas šāda piecu pušu tikšanās varētu notikt šonedēļ vai nākamnedēļ.

Jau vēstīts, ka pašlaik valdošajā koalīcijā strādā JV, NA un AS, taču pēc Valsts prezidenta vēlēšanām, kurās koalīcijas partijas nespēja vienoties par atbalstu vienam kandidātam, Kariņš ir sācis sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu ar ZZS un "Progresīvajiem", kam NA un AS līdz šim iebildušas.

Kariņš jau iepriekš tika izteicies, ka vēlas koalīcijas paplašināšanu, lai panāktu raitāku darbu skolu tīkla sakārtošanā, veselības aprūpes situācijas uzlabošanā, darbaspēka jautājumos, valsts kapitālsabiedrību virzīšanā uz biržu un sociālajos jautājumos, proti, nepieciešama Stambulas konvencijas ratifikācija "kā simbolisks, bet dziļi nozīmīgs Saeimas žests" un Satversmes tiesas lēmuma izpilde, kas saistās ar kopdzīves regulējumu.