Fonds “Uzņēmēji mieram” uzsāk jaunu ziedojumu kampaņu “Piešauj pretuzbrukumam!”

“Ukrainas armija ir pilnā gatavībā – gan fiziski, gan morāli, neskatoties uz to, cik milzīgs ir viņu nogurums. Šādu militāru pretuzbrukumu 80% apmērā veido loģistika. Tāpēc ikviens ziedojums arī no Latvijas veido iztrūkstošo posmu uzvaras ķēdē. Ukraiņi nekad nav bijuši tik stipri kā tagad! Pāri visam viņi spējuši saglabāt nesatricināmu ticību uzvarai ar sirsnīgu pateicību ikvienam ziedotājam Latvijā, jo tas palīdzējis Ukrainas tautai tuvoties uzvarai,” apstiprina Nacionālo bruņoto spēku eksperts Elmārs Pļaviņš, kurš tikko atgriezies no kārtējā brauciena Ukrainas austrumos.

“Ja līdz šim, kā saka paši Ukrainas karavīri, viņi varēja tikai izdzīvot un aizstāvēties, tad šobrīd ir iespējams uzbrukt un atsist pretinieku. Bet ikvienai uzvarai nepieciešami līdzekļi, tāpēc Ukrainas armija lūdz to atbalstīt ar nepieciešamo tehniku un aprīkojumu, starp pieprasītākajām pozīcijām ierindojot nakts redzamības iekārtas, dronus, kā arī transportlīdzekļus, kas piemēroti bezceļu apstākļiem gan kaujas uzdevumu veikšanai, gan ievainoto transportēšanai. Palīdzēsim Ukrainas tautai nenodot šo karu tālāk saviem un mūsu bērniem,” norāda fonda “Uzņēmēji mieram” direktore Laura Skrodele.

Ikviens Latvijas uzņēmums vai fiziska persona var kļūt par fonda “Uzņēmēji mieram” atbalstītāju, veicot pārskaitījumu uz kontu: LV37HABA0551052837482, kā arī ziedojot projektam “Piešauj pretuzbrukumam” fonda “Ziedot.lv” mājaslapā vai Mobilly lietotnē.

Kustība “Uzņēmēji mieram” izveidota Krievijas uzbrukuma pirmajā dienā, apvienojot vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmēju, un kopumā līdz šim nosūtījusi uz Ukrainu palīdzību vairāk nekā 6,3 miljonu EUR apmērā. Starp nosūtītās palīdzības pozīcijām ir vairāk nekā 240 dronu, 130 ģeneratoru, 6500 militārā ekipējuma vienību, 200 transportlīdzekļu, starp kuriem ir četras neatliekamās palīdzības auto un divas smagās kravas automašīnas ar piekabēm, 60 nakts redzamības iekārtas, 90 mobilās uzlādes vienības un citas tehniskās pozīcijas, kā arī humānās palīdzības kravas un atbalsts Ukrainas slimnīcām vairāk nekā 1,5 miljonu apmērā.

Fonda “Uzņēmēji mieram” oficiālie sadarbības partneri ir Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki, Ārlietu ministrija, Latvijas vēstniecība Ukrainā, Ukrainas vēstniecība Latvijā, fonds “Ziedot.lv”, biedrība “Agendum” un citas organizācijas.