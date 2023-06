FOTO: pašu rokām darināti tautastērpi izstādē "Uzvilkt Latviju. Latvieša tautastērps pasaulē" Gaismas pilī

Izstāde stāsta par tautastērpu kā spilgtu etniskās piederības zīmi, kas diasporas apstākļos ieguvusi emocionālu un sociālu aspektu. Atsevišķās dienās izstādes programma piedāvās tikšanos ar audējām un citiem sarunu biedriem.

Izstāde aplūko tautastērpu kā nacionālās piederības simbolu, kurā emocionālais un sociālais aspekts ir tikpat svarīgs kā etnogrāfiskais. Šī ir lielākā diasporas tautastērpu izstāde Latvijā, kad pirmoreiz tik liels un vērtīgs apjoms tērpu tiek parādīts vienkopus. Iepazīstinot ar ārzemju latviešu pieredzi, izstāde paver plašāku skatu uz latviešu tautastērpu kopumā.

Izstādē 40 tautastērpi atklāj to darināju un valkāju pieredzi Eiropā, Austrālijā un abās Amerikās. Izstādē būs arī divi tautastērpi no Krievijas – par spīti kara pārtrauktajiem sakariem, tikai šogad ar grūtībām atvesti no Baškīrijas un Omskas. Eksponātu vidū ir bēgļu gaitās līdzi paņemti, no kara materiālu pārpalikumiem bēgļu nometnēs veidoti, trimdā pašu darināti un no paaudzes paaudzē nodoti tautastērpi.

Daļa izstādes tērpu ir pašu rokām trūcīgos apstākļos darināti un apliecina to gatavotāju izdomu – krekls no izpletņu zīda, brunči no pārkrāsotas segas, saktas no lidmašīnu stikla un rotas no ūdens boileru kapara. Turpretī citi izstādītie tautastērpi apliecina latviešu daiļamatniecības meistarību un daudzveidību. Atšķirta no Latvijas, latviešu daiļamatniecība diasporā ieguvusi jaunu nozīmi un citas izpausmes.

Izstādi papildina priekšmeti un fotogrāfijas, kas atklāj, cik dažādiem mērķiem tautastērpi kalpojuši. Tos vilka ne tikai kāpjot uz skatuves, bet arī kā svētku apģērbu nozīmīgos dzīves notikumos – kāzās, arī izlaidumos. Tautastērpi bija iecienīts demonstrantu apģērbs trimdā – tie bija koši, atšķirīgi un pamanāmi. Tautastērpi mītņu zemēs reprezentēja Latviju – pieņemšanās, politiķu vizītēs, multikulturālās izstādēs un festivālos tie rādīja latviešu kultūru un vēsturi citām tautām.

Izstādi bagātina audio stāsti, kas tautastērpu daudzveidībā palīdz ievērot neparastas detaļas. Pirmsskolas vecuma bērni var izkrāsot papīra leļļu tautastērpus un vīt etnogrāfiskus rakstus. Izstādes norišu programma ietver pētnieku lekcijas un diasporas tautastērpu valkātāju stāstu pēcpusdienas. Izstādē varēs satikt īpašus sarunbiedrus – cilvēkus, kuriem uzdot jautājumus, dalīties savā pieredzē un kopīgi apspriest izstādē redzamo. Atsevišķās dienās apmeklētāji kopā ar audēju varēs izmēģināt aušanu 2. pasaules kara bēgļu nometnē Vācijā darinātās stellēs.

Norišu programma, sarunu biedru un audēju tikšanās laiki redzami ŠEIT.