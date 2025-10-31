"Šlesers dabū lodi galvā!": policija aizturējusi vīrieti, kurš draudējis nošaut politiķi Aināru Šleseru
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderim Aināram Šleseram šodien izteikti draudi nošaut, tāpēc viņš vērsies "drošības dienestos", teikts partijas izplatītajā paziņojumā. LPV pārstāve Līga Krapāne aģentūrai LETA precizēja, ka Šlesers draudus saņēmis sūtījumā sociālajos medijos. Pēc tam Šlesers uzreiz vērsies policijā.
Aicinu Valsts drošības dienestus rīkoties❗️— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) October 31, 2025
Esmu saņēmis šādu video, kurā man nezināms cilvēks paziņo, ka plāno mani nogalināt❗️
Tikko saņēmu ziņu no Drošības dienestiem, ka cilvēks, kurš draudēja mani nogalināt, ir jau aizturēts❗️
Paldies drošības dienestiem par ātru un… pic.twitter.com/lwtw8SOUt5
Soctīklos publicētajkā video redzamais vīrietis saka, ka "soma man jau ir sagatavota un es domāju nošaut Šleseru šodien, Aināru Šleseru". Tad viņš parāda somu, kurā esot pielādēts ierocis, ar ko Šleseram plāno "ielikt galvā".
LPV apgalvo, ka valsts drošības dienesti, kas paziņojumā nebija konkretizēti, draudus izteikušo personu esot aizturējuši. Šobrīd notiekot drošības dienestu izmeklēšana.
Aģentūra LETA noskaidroja, ka iesniegums nonācis Valsts policijā, kas sākusi administratīvo procesu par draudiem Šleseram.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūru LETA informēja, ka interneta vidē izplatīts video, kurā, iespējams, izteikti draudi un bijusi vērojama pret personu vērsta agresīva uzvedība. Policija noskaidrojusi video autoru un sākusi administratīvo procesu.
Šlesera partija, kuras politiķi paši nereti izceļas ar agresīvu retoriku, paziņojumā vaino savus politiskos oponentus, kas kurinot naidu pret Šleseru, kas savukārt esot novedis pie draudiem.