Helmī Stalte (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Nākamnedēļ notiks atvadīšanās no folkloristes Helmī Staltes

Atvadīšanās no mūžībā aizgājušās folkloristes Helmī Staltes notiks nākamnedēļ, 13.jūnijā, no plkst.10 līdz 13 Mazajā ģildē un no plkst.15 līdz 17 krematorijā, sociālajos medijos paziņojusi ģimene.