Novītušais Rīgas jūgendstils: interneta lietotāji "sajūsminās" par Rīgas "zaļo" rotu

Artis Stucka “Twitter” publicējis attēlu “Rīgas puķes”, kurā redzami sen novītuši laksti, kuri nu rotā vienu no krāšņākajām Rīgas ielām. Interneta komentētāji par to uzjautrinās:

Dr. Jānis Garāmgājējs Dr. Johny Walker: “Ja pieliktu moderno karogu, puķes atdzīvotos”.

Dačuks: “Kāds mērs tādas arī puķes”.

Alise Pabērza: “Nebiju mēnesi mājās, puse puķes apsprāgušas. Protams, ka Staķis vainīgs, kurš tad cits”.

IlonaB: “Ak, dieniņ, kāds krāšņums un krāsu bagātība! Paldies! Jūsu radošums un dāsnums Rīgu pārvērtis par īstu pērli!”.

Lauris Ērenpreiss: “Un terases dēļi arī jau sākuši izjukt. Tagad tādu brīnumu pilsētā būs aizvien vairāk, jo tie tur atradīsies cauru gadu. Arī nesezonā”.

Mārtiņš Feldmanis: “Tās ir laikmetīgās, nekāda cepiena. Māksla”.

Kaspars: “Bet gaumīgi taču. Kompozīcijas nosaukums “Pienenes dienvidos””.

Uzņēmuma “Rīgas meži”, kurš apsaimnieko galvaspilsētas dārzus un parkus, veic pilsētas apzaļumošanu, sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Bērziņa Jauns.lv pauda: “Tie nav mūsu pārziņā esoši stādījumi. Tādēļ komentēt šo nevarēsim. Kādas ir domes iespējas, lai šādas “rotas” Rīgā nebūtu, laikam jājautā pašvaldībai”.

Savukārt Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Kaspars Līcītis Jauns.lv informēja: Tas ir privāts parklets (tā dēvē arī kafejnīcu ielu terases – red.), kam atļauja bija izdota aizvadītajā gadā. Šogad atļauja nav izsniegta. Vietu apsekos Pilsētas attīstības departamenta vides inspektors, lai lemtu par administratīvo atbildību”.

Tātad, tā ir “neliela atpūtas vieta”, kuras vītumu kopš pagājušā gada rudens/ziemas nebija pamanījis ne tā uzstādītājs, ne vietvaras atbildīgās amatpersonas.

Te vietā piebilst, ka tā jau gluži nav, ka šādu parkletu izvietošana gulstas tikai uz privātuzņēmēju pleciem. To izveidošanai tiek tērēta arī visu rīdzinieku nauda. Tā aprīļa beigās Rīgas dome vēstīja: “Lai Rīgā atbalstītu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus un veicinātu publiskās ārtelpas labiekārtošanu, Rīgas dome 26. aprīlī apstiprināja jaunu līdzfinansējuma programmu jaunu parkletu izveidei, šogad no pilsētas budžeta tai atvēlot kopā 100 000 eiro. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kuri vēlas veidot jaunus parkletus, varēs pieteikties līdzfinansējumam līdz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 50% no parkleta uzstādīšanas kopējām izmaksām. Uzņēmējiem jāizvēlas viens no trijiem pašvaldības piedāvātajiem parkletu tipveida risinājumiem. Parkleti ir nelielas publiskas zaļās zonas, kas parasti tiek iekārtotas autostāvvietās ielu malās un tiek dēvētas par zaļajām ielas oāzēm. Atsevišķu stāvvietu aizstāšana ar ietves paplašinājumiem ir plaši izplatīts veids, kā sabalansēt gājējiem un automašīnām paredzēto ielas telpu. Parklets ir parocīgs arī uzņēmējiem –, izvēloties pašvaldības piedāvātos tipveida risinājumus, tas ir ātri un vienkārši izveidojams”.

Atliek vien cerēt, ka šogad Rīgas domes piešķirtā naudas izlietojums parkletu izveidošanai pēc gada nebeigsies ar novītuša herbārija ekspozīciju.