Kuldīgas novadā ceļu tīrīšanu un kaisīšanu uzraudzīs mākslīgais intelekts

SIA “ZZ Dats” projektu “Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īsteno sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētniekiem. “Mākslīgais intelekts mūsu ikdienas dzīvē ieņem aizvien lielāku lomu, līdz ar to mums ir sava veida izaicinājums to lietderīgi virzīt arī tautsaimniecības attīstībai – šajā projektā ziemas ceļu intelektiskai uzturēšanai. Projekta mērķis ir paaugstināt ziemas ceļu uzturēšanas procesu efektivitāti, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu atvērtu un modulāru intelektisku ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmu un tai pielāgotu uzņēmumu resursu plānošanas integrācijas risinājumu, kas ceļu uzturētājiem nodrošinātu datos balstītu resursu izlietojuma pārskatu un proaktīvu lēmumpieņemšanu, minimizējot reakcijas laiku optimālām ceļu uzturēšanas darbībām, tādā veidā sekmējot ceļu satiksmes dalībniekiem drošus braukšanas apstākļus, kā arī nodrošinātu ekosistēmu citiem uz transporta un publisko drošību adresētiem viedajiem pakalpojumiem,” norāda RTU Vadības informācijas tehnoloģijas katedras vadītājs Jānis Grabis. Ieviešot IWiRoM sistēmas, signālu par ceļu stāvokli varēs saņemt no vismaz sešiem datu avotiem, piemēram, meteostacijām, novērošanas kamerām, koplietošanas ģeotelpiskās informācijas sistēmām. mobilās lietotnes u.c., skaidro Jānis Grabis. Tāpat tiks izveidota datu koplietošanas dalībnieku ekosistēma, un apstrādei tiks izmantoti RTU radītie mākslīgā intelekta modeļi. Projektā paredzēti šādi jaunās sistēmas izplatīšanas kanāli – uzņēmumu resursu sistēmas, monitoringa sistēmas, mobilās lietotnes un ziņapmaiņa. “Svarīgākais, ka pēc visu minēto tehnoloģiju iesaistes būs iespējama savlaicīga un efektīva ziemas ceļu uzturēšana!” uzsver Jānis Grabis.

“Pašreiz vērojams straujš progress, lai pašvaldību attīstība būtu datos balstīta, un īstenotais projekts ir vēl viens veids, kā IT, jaunākās tehnoloģijas un šodien tik aktuālais mākslīgais intelekts palīdzētu šajā procesā. Līdz šim pašvaldību ziemas ceļu uzturēšanu uzraudzīt varēja to darbinieki, fiziski ceļus apsekojot, piemēram, ar atsevišķu risinājumu, izmantojot tikai meteoroloģisko staciju sniegto informāciju. Savukārt SIA “ZZ Dats” projektā tiek radīts komplekss risinājums, kurā pēc pašreizējā paredzēts izmantot vismaz sešus datu avotus – meteoroloģiskos datus, statiskās ceļu kameras, sabiedriskā transporta video reģistratorus, ceļu uzturētāju GPS sistēmas datus, WAZE un IWiRoM mobilo lietotni. Tādējādi pakalpojums būs pieejams plašās reģionu teritorijās, nevis tikai pilsētās vai pie autoceļu posmiem, kur izvietotas meteoroloģiskās stacijas. Jaunajā sistēmā tiek izmantots mākslīgais intelekts, kas nosaka ceļu aktuālo stāvokli, jo kā zinām, pašvaldībā tikai ar darbinieku spēkiem vien apsekot visus ceļus vienlaikus ir neiespējami – jāiegulda liels cilvēku un materiālo resursu daudzums. Mūsu kompleksajā risinājumā ar mākslīgā intelekta palīdzību iespējams prognozēt nepieciešamās ceļu uzturēšanas darbības. Papildus sistēmā iespējams apskatīt pašvaldības ceļus un sistēmas sniegtās rekomendācijas interaktīvā kartē. Tiek nodrošināta zināšanu apmaiņa starp pašvaldībām un ceļu uzturētājiem,” skaidro SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

"Kuldīgas novadā strauji pieaug izpratne par digitālās transformācijas nozīmi, līdz ar to esam atvērti dažādām inovācijām šajā jomā, gatavi izmēģināt pasaulē atzītus jauninājumus pašvaldības dzīves uzlabošanai. Vēlamies visu jaunāko, modernāko un esam lepni, ka šāda augsta līmeņa projektos Kuldīgas novadu aicina kā pilotpašvaldību, lai izmēģinātu inovatīvus risinājumus, kas nākotnē Latvijā būs ikdiena. Ziemas ceļu uzturēšana tik lielam novadam ir nopietns izaicinājums un esam pārliecināti, ka projekta piedāvātais risinājums sniegs gan materiālo resursu, gan cilvēkresursu un laika ietaupījumu. Ziemā ir brīži, kad vienā novada galā spīd saule, bet otrrā putina - mākslīgais intelekts palīdzēs precīzi noteikt, kāda ir reālā situācija, kādi tieši tobrīd veicamie darbi - ir vai nav apledojis, kurā vietā tieši jākaisa, cik dziļš sniegs konkrētajā posmā jau sasnidzis. Ceļu kaisīšana ar pretslīdes materiālu snigšanas laikā visos posmos notika vienlīdz intersīvi - tagad varēs kaisīt tikai tur, kur tas būs tobrīd nepieciešams," iesaisti projektā komentē KuldīgascDigitālo inovāciju centra vadītājs Artis Gustovskis.

“Latvijas pašvaldības aizvien aktīvāk strādā, lai ikdienā pieņemtu iespējami vairāk datos balstītus lēmumus, un ziemas ceļu kvalitātes analīze, izmantojot mākslīgo intelektu Kuldīgas novadā ir uzskatāms piemērs, kā vietvaras tuvākajā nākotnē lielā mērā organizēs darbu. Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tām pielāgota uzņēmumu resursu plānošanas integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai jeb ziemas ceļu kvalitātes analīze, izmantojot mākslīgo intelektu, sniegs ievērojamu progresu nozarē, lai satiksmes dalībniekiem operatīvi un ar iespējami mazākām izmaksām nodrošinātu atbilstošākus braukšanas apstākļus. Ragavas gatavo vasarā, ratus ziemā, un esam gandarīti, ka par projekta ieviešanu bez Kuldīgas novada interesi izrādījušas vēl citas pašvaldības, iespējami skaidrojam, rādām piemērus, kā jaunā sistēma darbosies. Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības līdzekļu piesaiste sniedz mums iespēju pirmajā projekta darbības gadā pašvaldībām nodrošināt bezmaksas pakalpojumu – pieeju jaunajai platformai,” novērtē SIA “ZZ Dats” direktors un IWIROM platformas izstrādātājs Edžus Žeiris.