Lauku ainava ar mākoņiem. (Foto: LETA)

Uz Rīgas apvedceļa starp Jelgavas un Liepājas šosejām slēdz 32 bīstamus kreisos pagriezienus

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Lai uzlabotu satiksmes drošību uz Rīgas apvedceļa (A5) (Salaspils–Babīte) posmā no divlīmeņu mezgla ar Jelgavas šoseju (A8) līdz divlīmeņu mezglam ar Liepājas šoseju (A9) (22.–34. km) veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas, likvidējot 32 kreisos pagriezienus no un uz apvedceļu A5. Kreisie pagriezieni saglabāti atsevišķos krustojumos, kur nogriešanās ir uz un no ceļiem ar zemu intensitāti, informē Latvijas Valsts ceļi.