"Tāpēc, ka cilvēkiem patīk!" - saka pārdevēja, bet aptaujātie ir citās domās. Centrāltirgū viss stends ar Krievijas konfektēm

Kā vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "4.studija", Centrāltirgū atrodami daudz produktu, kas importēti no Krievijas. Saldumu paviljonā teju grūti atrast latviešu preces. Kādā stendā vienīgās, kas no Latvijas atrodamas, ir Gotiņas. Tieši tik liels pārsvars ir ar Krievijas precēm. Uz jautājumu, kāpēc tik daudz konfekšu no Krievijas, vai iemesls ir lētāka cena - pārdevēja atbild: "Tāpēc, ka cilvēkiem patīk!"