Ždanokas palīdze Eiroparlamentā braši soļo Rīgas praidā – aicina nebaidīties no gejiem

Kopumā “Latvijas krievu savienību” (LKS) pārstāvošajai Ždanokai mūsu valsts vārdu no EP tribīnes palīdz nogānīt 11 asistenti.

Starp tiem ir kāda Ļubova Ždanova – gados jauna meitene, kura 3. jūnijā savos sociālajos tīklos atklāja, ka ir piedalījusies Praida gājienā Rīgā:

“Tik daudz žults esmu saņēmusi komentāros par savu īsstāstu, tāpēc izlikšu fotogrāfijas arī te, uz sienas [Facebook]. No kurienes tik daudz agresijas? Ja jūs kaut reizi aizietu uz līdzīgu pasākumu, jūs redzētu, cik gaiša un pozitīva ir atmosfēra. Neviens negrib jūs pārtaisīt par gejiem un lesbietēm vai atņemt jūsu bērnus. Pārdot Sātanam arī neviens negrib! LGBT kopienas visā pasaulē ne reizi vien ir aizstāvējušas tos, kam tas nepieciešams, neaprobežojoties ar savu sfēru. Jo zina, ko nozīmē būt “izbrāķētam” šajā sabiedrībā,” portālā “Facebook” savai aizstāvībai raksta Ždanova.

265 Foto Rīgas praids 2023. gada 3. jūnijā pulcē vairākus tūkstošus cilvēku +261 Skatīties vairāk

Lieki piebilst, ka daudzi LKS atbalstītāji šādu izgājienu ir uztvēruši saasināti.

Negatīva reakcija Ždanovas virzienā sekojusi pat no dažādiem krievu tiesību aizstāvjiem un ekstrēmistiem ārpus Latvijas.

To starpā arī tā saucamie “Baltijas antifašisti”, kuri Ždanokas palīdzei EP piedēvējuši zemu intelekta līmeni.

“Runa nav par to, ko viņi [LGBTQI+ kopiena] dara, bet par to, kas aiz tā slēpjas, bet daži cilvēki to nesaprot vājā intelekta dēļ. Viņa droši vien joprojām tic demokrātijai un godīgām vēlēšanām. Šeit es pat nezinu, ko ieteikt, prāts ir jāattīsta no bērnības, bet lielākā daļa cilvēku to apzināti nedara,” teikts Latvijai naidīgās organizācijas “Telegram” ierakstā.

Tikmēr citi LKS biedri – starp kuriem ir vairāki no Ždanokas rokas EP darbā iekārtoti indivīdi – pagaidām par savas kolēģes rīcību klusē.

Vienīgi partijas līderis Miroslavs Mitrofanovs meitenes ierakstu "Facebook" atzīmējis ar "patīk".

Tāpat izdarījis Latvijā par sadarbošanos ar Krievijas propagandas medijiem aizturētais kādreizējais saskaņietis Marats Kasems.

Šogad praida gājiens pulcē tūkstošus

Šogad 3. jūnijā notikušajā praida gājienā Rīgā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku.

Gājiena dalībnieki nesa rokās plakātus ar uzrakstiem "Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi" un "Valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību".

Gājienu Rīgas ielās sagaidīja iedzīvotāji, kuri no savu dzīvesvietu logiem bija izkāruši karogus, uzgavilēja gājienam un pūta ziepju burbuļus.

Kā atzina gājiena dalībnieki, pasākums radīja kopības sajūtu. Tas ir bijis pacilājošs un pozitīvu emociju pilns.

Salīdzinot ar iepriekšējiem pasākumiem Rīgā, gājiena dalībnieki pauda pārliecību, ka šie pasākumi sasniedz savu mērķi, jo attieksme pret gājienu kļuvusi pieņemošāka, vai vismaz neitrāla.

"Mūsu ir daudz. Ar katru gadu kļūstam arvien krāsaināki, drošāki un pašpārliecinātāki. To nevar ignorēt," teica kāda pasākuma dalībniece.

Gājiens arī sasniedzis vēl vienu no saviem mērķiem, paust atbalstu saviem draugiem un kopienas locekļiem.

Pasākumu novēroja liels skaits Valsts un Pašvaldības policistu.

Protestēt pret gājienu bija ieradušies salīdzinoši nedaudz cilvēku.

Viena daļa bija organizēti, vienādos tērpos un vienādiem saukļiem, citi vienkārši uzturējās gājiena tuvumā un ik pa laikam izkliedza saukļus.