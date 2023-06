Autoneprātis teju noslepkavo Jūrmalas bērnus, caunas posta Kuldīgas Rātslaukumu, deg Iecavas tirgus: kriminālā province

Jūrmalā kāds galvu un prātu pazaudējis autoneprātis gandrīz noslepkavo bērnus pie Pumpuru vidusskolas. Neģēļi Ogres Gaismas prospektā gaismu mēģinājuši dabūt, dedzinot Latvijas valsts lielformāta karogu pie bijušās Ogres sanatorijas fasādes. Savukārt kuldīdzniekus mierā neliek caunas, kuras skraidalē pa vecpilsētu un pat apgrauž puķes pašā Rātsnama priekšā. Visai nemierīga izrādījusies nedēļa, kad tika ievēlēts Latvijas Valsts prezidents.

Salūta pavadībā liesmo Iecavas tirgus un sprāgst kapu pieminekļi

Ar pamatīgu salūtu pagājušās nedēļas otrdienas vakarā Iecavas tirgū pilnībā nodega četri kioski. Ugunsliesmas redzēja un dzirdēja visā pilsētā. Laikraksts “Bauskas Dzīve” raksta, ka vienā no kioskiem bija pārdošanai paredzētā pirotehnika, kas arī izraisīja skaļo un diemžēl ne priecīgo uguņošanu, kuras pavadībā ugunsdzēsējiem nācās slāpēt liesmas. Tāpat vienā kioskā tirgoti arī kapu pieminekļi, kas ugunsnelaimē sasprāguši.

Kioski 150 kvadrātmetru platībā pilnībā nodeguši arī ar citām tur tirgotajām precēm – dārzeņiem un apģērbiem. Tikai par matu tiesu no aizdegšanās pasargāta līdzāsesošā privātmāja. Tās īpašniece Solveiga Liepiņa “Bauskas Dzīvei” pastāstīja:

Ugunsgrēka Iecavas tirgū liesmas dūmi pagājušās nedēļas otrdienas vakarā pārņēma visu pilsētu. (Foto: Bauskas novada pašvaldība)

“Liels paldies ugunsdzēsējiem, viņi ieradās ātri un darbojās kārtīgi, sākumā tikai traucēja transformators. Tiklīdz atslēdza elektrību, tā varēja ķerties klāt. Paldies, izglāba māju, gāza virsū ūdeni tā, ka sākumā pacēlās tvaiki, tā bija sakarsusi. Ugusndzēsēji bija uzdevumu augstumos, piebrauca no visām pusēm. Fonā skanēja “salūts”, pirotehnikas šāvieni”. Ugunsgrēku bija ieradušies dzēst 14 ugunsdzēsēji no Iecavas, Bauskas, Baldones, Vecumniekiem un Jelgavas.

Bez tirgus kioskiem nodega arī transformatora ēka un bērzs. Ugunsgrēks sākās dažas minūtes pirms deviņiem vakarā un likvidēts pāris minūtes pēc pusnakts.

Ugunsnelaimes iemeslu skaidro policija. Kādā iecavniece “Bauskas Dzīvei” teica, ka “tur vairākkārt redzējusi “šeptējamies” puišeļus”. Viņa pieļauj, ka, iespējams, arī šoreiz pie vainas varētu būt bērnu blēņdarības.

Autoneprātis pie Pumpuru vidusskolas “taranē” bērnus

Sociālajos tīklos ievērību izpelnījies kāds šoferīša video, kuru viņš pārpublicējis no sava auto reģistratora. Tajā redzams asinis stindzinošs skats: kāds BMW lielās ātrumā pa braukšanas pretējo joslu aiztraucas pāri gājēju pārejai Jūrmalā, pie Pumpuru vidusskolas. Uz pārejas esošie bērni tik tikko paspēj paglābties no autoneprāša.

Aculiecinieki piefiksējuši, ka pārkāpējs traucies ar spēkratu, kuru rotājusi īpaša numurzīme “IMPERIO”. Mikroblogošanas vietnē “Twitter” netaupa neprātīgo autobraucēju:

Kaspars Locs: “Tāds ir nošaujams. Zinu, ka tas nav ne politkorekti, ne atbilstoši laikmeta garam. Bet uz tādiem nekas cits nestrādā”.

Mis Peperoni: “Nu labi, ka bez nobrauktiem bērniem! Nu, ja viņam neatņem par šo tiesības uz kādu laiku, tad mums ir jāmaina likumi. Tā nedrīkst būt!”

Edgars Sīmanis: “Pat atmetot visus ceļu satiksmes noteikumus, dzelteno signālu un stāvošu mašīnu; tak kaut tur zaļais būtu dedzis. Bērni uz ceļa jau! Cik stulbam ir jābūt, lai tur neapstātos”.

Valsts policija informē, ka šo video nodevusi Valsts policijas atbildīgajai struktūvienībai un tas tiek vērtēts, kā arī lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Pašreiz likums nosaka, ka autovadītājam par ceļa nedošanu gājējam var piemērot sodu no 15 līdz 70 eiro, bet pašlaik Saeimā izskata likuma grozījumus, lai šī soda minimālo likmi divkāršotu.

Caunas apsēdušas Kuldīgu

Kuldīdznieki satraukušies, ka viņu pilsētas mieru traucē caunas, bet tūristi nu uz Kuldīgu var braukt skatīties ne tikai, kā lido zivis, bet arī kā pa Rātslaukumu skraida caunas. (Foto: mediadrumimages/EdwinGodinho / Vida Press)

Ja daudzas Latvijas pilsētas (Tukums, Preiļi Liepājas, Saldus, Rīga un citas) pēdējos gadus sakaras ar bebru problēmām – grauzēji apgrauž kokus, tad pa Kuldīgu apsēduši citi savvaļas “kaitnieki” – meža caunas, kuras šiverē par novada domes priekšsēdes Ineses Astaševskas degunpriekšā – vecajā Rātslaukumā.

Kuldīgas laikraksts “Kurzemnieks” raksta, ka nekaunīgās Bandavas caunas iznākušas no mežiem un nedod mieru kuldīdzniekiem. “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” zaļumsaimniecība jau iepriekšējos gados saņēmusi ziņas par Rātslaukumā izraustītām puķēm. Konstatēts, ka vainīgās bijušas caunas, “Kurzemniekam” stāsta vietvaras vides speciāliste Dace Jansone. Arī šajā pavasarī caunas centrā esot uzdarbojušās. Ja postījumi būs lielāki, tad pašvaldība spriedīs, ko darīt.

Pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns teic, ka neviens kuldīdznieks par caunu postījumiem iesniegumus neesot rakstījis, bet ir novērots, ka caunas uzdarbojas centrā, Putnudārzā un vēl citos pilsētas rajonos. Naktīs skraida apkārt, tas novērots termokamerās. Cilvēkiem nav ko uztraukties. Viņas uzbrūk pelēm, kāmjiem, žurkām, kā arī trušiem, zaķiem, vāverēm, vistām un citiem putniem, bet divkājainajiem “homo sapiens” atļauj dzīvot. Tomēr kādu nelielu postu cilvēku sarūpētiem īpašumiem viņas gan var nodarīt.

Aizkrauklē jauna “rotaļa” – “Atskrūvēsim šūpoles!”

Aizkrauklē uzdarbojas pusaudžu banda, kurai patīk atskrūvēt šūpoles, slidkalniņus, smilšu kastes un citu bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu. (Foto: Armin Staudt / Alamy/ Vida Press)



Aizpute, Olaine, Venstpils, Pampāļi – tās ir tikai dažas vietas, par kurām Jauns.lv pēdējā mēneša laikā Kriminālās provinces apskatos rakstīja, ka tur vandaļi demolē un apķēpā bērnu rotaļu laukumus, sporta laukumus, parkus, atpūtas vietas un autobusu pieturas. Nu šī sērga piemeklējusi arī Aizkraukli, un ar vietējo specifiku - skrūvēšanu. Vietējā pašvaldība savos interneta resursos krata ar pirkstu un lūdz nebojāt bērnu rotaļu laukumus:

“Pēdējā laikā saņemam daudzus signālus par to, ka bērnu rotaļu laukumos Aizkrauklē jānovērš mazāki vai lielāki rotaļu rīku bojājumi, bet diemžēl lielākā daļa to radušies, tīši bojājot aprīkojumu. Aicinām tos, kuri uz rotaļu laukumu nāk kā uz darbu – ar savu skrūvgriezi, lai vingrinātos skrūvju un uzgriežņu atskrūvēšanas mākā, tomēr to nedarīt, savukārt vecākiem lūdzam ar bērniem pārrunāt īpašuma saudzēšanas jautājumus.

Aizkraukles pašvaldība noraizējusies, ka pilsētā uzradušies vandaļi ar skrūvgriežiem, kuri iemīļojuši savu skrūzvgriežnieka prasmi demonstrēt bērnu rotaļu laukumos. (Foto: Aizkraukles novada pašvaldība)

Vai ik dienas saņemam ne vien daudzus vērīgo Aizkraukles pilsētas, bet arī citu pilsētu un pagastu iedzīvotāju ziņojumus par to, kurā rotaļu laukumā kaut kas nolietojies vai salauzts, un mūsu darbinieki cenšas šos bojājumus novērst.

Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Aigars Zīmelis informē, ka pēdējo nedēļu laikā Aizkrauklē vērojama vēl kāda tendence – uzdarbojas pusaudži, kuri uz bērnu rotaļu laukumu nāk, līdzi ņemot skrūvgriezi vai atslēgu, lai atskrūvētu skrūves un uzgriežņus. “Jāņem vērā, ka viens aspekts šādai rīcībai ir bojātie rīki, bet otrs – arī drošības jautājums, jo bērni un vecāki var neievērot, ka rotaļu slidkalniņš, šūpoles vai cits rīks ir bojāts, un mazuļi var gūt traumas,” teic Aigars Zīmelis.

Lūdzam vecākus pārrunāt ar bērniem šādas rīcības sekas un atgādinām, ka tīša īpašuma bojāšana ir sodāma rīcība. Rotaļu laukumos ir izvietotas novērošanas kameras, to ieraksti patlaban tiek izskatīti”.

Dedzina Ogres sanatorijas karogu

Pagājušās nedēļas trešdienas rītā pašvaldības policijas kārtībnieks konstatēja, ka ir dedzināts lielformāta Latvijas valsts karogs, kas dekorēja bijušo Ogres sanatoriju, kur pašlaik notiek dažādi kultūras pasākumi. (Foto: Ogres novada pašvaldība)



Pagājušās nedēļas trešdienas, 31. maija, rītā Ogres novada pašvaldības policija kārtībnieks, apsekojot pilsētu, konstatēja Ogrē līdz šim nepieredzētu vandalisma faktu – iespējams, ir ticis dedzināts viens no bijušās sanatorijas ēkas fasādi rotājošajiem Latvijas karogiem Gaismas prospektā.

“Valsts karogs ir mūsu valsts simbols, un arī tad, ja tas tiek lietots dekoratīvos nolūkos, kā tas ir pie ēkas Ogrē, Gaismas prospektā 2/6, tam saglabājas Latvijas valsts simbola statuss.

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale uzsvēra, ka Ogres novada pašvaldība sevi identificē kā uz nacionālajām vērtībām orientētu pašvaldību un vienu no mūsu valsts simboliem – valsts karogu – tur augstā godā un cieņā, valsts karogu krāsas izmanto pilsētas dekorēšanā. Sanatorijas ēku jau vairākus gadus rotā lielformāta valsts karogs, šajā ēkā notiek dažādi kultūras un svinīgie pasākumi.

Bijusī Ogres sanatorijas ēkas fasāde pirms vēl uz tās bija apskādēts sarkanbaltais karogs. (Foto: Ogres novada pašvaldība)

Viņa arī informēja, ka Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu par karoga zaimošanas faktu, un atgādināja, ka Latvijas valsts karoga likuma 25. pants paredz kriminālatbildību par Latvijas valsts karoga zaimošanu – vainīgās personas saucamas pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar likumu par Latvijas valsts karoga zaimošanu uzskatāmas arī darbības, kas vērstas pret dekoratīvos nolūkos lietotu Latvijas valsts karogu. “Visam ir savas robežas un ir tādas, kuras nedrīkst pārkāpt,” raksturojot notikušo, atzina Dana Bārbale,” rakstīts vietvaras mājaslapā ogresnovads.lv.