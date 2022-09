Mēneša laikā drošai apsaimniekošanai nodots 61 radioaktīvs priekšmets

Drošai apsaimniekošanai nodoti tādi priekšmeti kā radiometrs, kuģa pulkstenis un dūmu detektori. Priekšmeti nogādāti VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons".

VVD atgādina – kampaņas ietvaros iedzīvotājiem vēl mēnesi, līdz 10. oktobrim, ir iespēja nodot vēsturiski radioaktīvos priekšmetus bez maksas.

Ilustratīvs foto (Foto: unsplash.com)

Radioaktīvus avotus vai priekšmetus, kuriem pievienoti radioaktīvi materiāli ar mērķi uzlabot to īpašības, iedzīvotāji var atpazīt, ja uz šiem priekšmetiem ir radiācijas brīdinājuma zīmes vai marķējums (norādīts radionuklīds, radioaktivitāte, mērvienība bekerelos, kirijos). Ja vizuālu norāžu nav, radioaktīvus priekšmetus var atpazīt pēc šādu priekšmetu tipiska pielietojuma un ražošanas perioda.

Nereti radioaktīvus vēsturiskus priekšmetus var atpazīt pēc tā, ka kādas no tā detaļām tumsā spīd. Agrāk plaši pielietota tika radioluminiscējošā krāsa, kuras galvenā sastāvdaļa bija radionuklīds rādijs (Ra-226), to mēdza izmantojat dažādās plaša patēriņa precēs, sākot no pulksteņiem, kompasiem līdz aviācijas un flotes aprīkojumam. Daži vecie pulksteņi un citi priekšmeti, kuros izmantoja krāsu ar rādiju, vēl joprojām ir radioaktīvi un tādi būs vēl tūkstošiem gadu. Paaugstināta bīstamība rodas, ja apkārtējās vides apstākļu ietekmē krāsojums nobirst, un šie putekļi nonāk cilvēka elpceļos, vai, nenomazgājot rokas, iekļūst organismā kopā ar pārtiku.

VVD aicina iedzīvotājus izmantot kampaņas ietvaros sniegto iespēju nodot vēsturiski radioaktīvos priekšmetus bez maksas drošai to apsaimniekošanai.

Vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa norisinās no 2022.gada 10.augusta līdz 10.oktobrim.

Atrodot aizdomīgu priekšmetu, nepieciešams konsultēties ar VVD Radiācijas drošības centru par radioaktīvo priekšmetu atpazīšanu un nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem.

Sazināties iespējams, zvanot uz tālruņiem +371 67084308; +371 67084295 vai elektroniski - prieksmeti@vvd.gov.lv